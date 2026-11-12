Trei din patru români au întrerupt cel puțin o dată un tratament înainte de termen, iar numai 23% respectă întotdeauna schema de medicamente prescrisă de medic până la final. Datele apar într-un studiu național realizat de CURS pentru CES Bucharest, în 2026, care scoate în evidență problemele legate de prevenție, accesul la servicii medicale și comunicarea dintre pacienți și medici.

Rezultatele cercetării apar într-un moment în care România înregistrează cea mai ridicată rată a mortalității tratabile din Uniunea Europeană. Potrivit Eurostat, în 2023 au fost raportate aproximativ 200 de decese la 100.000 de locuitori cu vârste sub 75 de ani, cauzate de afecțiuni care ar fi putut fi tratate eficient prin intervenții medicale la timp. Rata este de aproximativ 2,3 ori mai mare decât media UE.

Studiul CES Bucharest arată că doar 23% dintre respondenți urmează întotdeauna tratamentul prescris până la capăt. În schimb, 75% declară că li s-a întâmplat să renunțe la medicamente înainte de încheierea perioadei recomandate.

Motivele diferă de la un pacient la altul. Aproximativ 34% dintre respondenți spun că au întrerupt tratamentul după ce au început să se simtă mai bine. Alți 21% au uitat să continue administrarea medicamentelor, în timp ce 13% au renunțat din cauza costurilor. Teama de reacții adverse a fost motivul invocat de 7% dintre participanți.

Cifrele indică dificultăți atât în respectarea recomandărilor medicale, cât și în susținerea financiară a tratamentelor pe termen lung.

Cercetarea evidențiază și tendința de a amâna consultațiile medicale. Numai 13% dintre participanți spun că discută cu medicul despre durerile sau disconforturile care persistă ori reapar.

Un procent de 34% declară că au în prezent o problemă de sănătate despre care nu au vorbit niciodată cu un medic, deoarece nu o consideră suficient de gravă. Alți 20% recunosc că ar trebui să solicite un consult, dar amână, iar 14% spun că probabil nu vor merge niciodată la medic pentru problema respectivă.

Comportamentul este vizibil și în cazul durerilor care durează mai multe zile. Potrivit studiului:

39% iau medicamente pe care le au deja acasă sau le cumpără din farmacie, fără să consulte medicul;

23% caută informații despre simptome pe internet;

numai 12% își fac o programare la medic;

19% nu au ajuns la consultație în ultimele 12 luni pentru o durere persistentă, invocând lipsa timpului sau a banilor.

Datele arată că automedicația și amânarea consultațiilor sunt practici frecvente în rândul respondenților.

O altă problemă identificată de cercetători privește comunicarea dintre personalul medical și pacienți. Aproximativ 58% dintre respondenți spun că aud des sau foarte des, în discuțiile cu medicii și farmaciștii, termeni medicali pe care nu îi înțeleg.

La ultima consultație în care au primit un diagnostic, doar 34% au declarat că au înțeles complet explicațiile medicului. Alți 22% spun că nu au înțeles prea bine informațiile primite, dar nici nu au cerut lămuriri suplimentare.

Lipsa unei comunicări clare poate face mai dificilă respectarea recomandărilor medicale. Un pacient care nu înțelege diagnosticul, durata tratamentului sau modul de administrare a medicamentelor poate întâmpina dificultăți în urmarea corectă a indicațiilor primite.

Prețul medicamentelor reprezintă un alt obstacol. Studiul CES Bucharest arată că 13% dintre respondenți au renunțat la un tratament deoarece era prea scump.

Potrivit datelor prezentate în cercetare, asigurarea publică acoperă aproximativ jumătate din costul medicamentelor eliberate în farmacii, iar aproape 60% din cheltuielile directe ale populației pentru sănătate sunt destinate cumpărării de medicamente.

Această situație poate afecta în special pacienții care au nevoie de tratamente îndelungate sau de mai multe medicamente administrate concomitent. Pentru o parte dintre aceștia, costurile lunare pot deveni un motiv de reducere a dozelor sau de întrerupere a tratamentului.

Problemele semnalate de studiu trebuie privite și în raport cu indicatorii europeni privind performanța sistemului medical.

Potrivit Eurostat, România a înregistrat în 2023 o rată standardizată a mortalității tratabile de 199,7 decese la 100.000 de locuitori cu vârste sub 75 de ani. Media Uniunii Europene a fost de 86,8 decese la 100.000 de locuitori. România s-a situat astfel pe primul loc în UE la acest indicator.

Mortalitatea tratabilă se referă la decesele care ar fi putut fi evitate prin intervenții medicale eficiente și acordate la timp. Indicatorul nu include toate decesele care pot fi prevenite prin schimbarea stilului de viață, ci urmărește în special rezultatele asistenței medicale.

Conform profilului de țară State of Health in the EU 2025, elaborat de OCDE și Comisia Europeană, printre principalele cauze ale mortalității tratabile în România se numără cardiopatia ischemică, pneumonia și accidentul vascular cerebral.

Diferențele sunt deosebit de mari în cazul hipertensiunii arteriale și al pneumoniei, unde mortalitatea tratabilă din România este de aproape șase ori peste media europeană, potrivit datelor prezentate în profilul de țară.

Hipertensiunea este o afecțiune care poate evolua fără simptome evidente și poate fi depistată prin măsurarea tensiunii arteriale. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că netratată, aceasta crește riscul de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și afecțiuni renale.

Cercetarea a fost realizată de CURS pentru CES Bucharest, la jumătatea anului 2026, pe un eșantion național de 1.067 de persoane adulte, rezidente în România.

Interviurile au fost desfășurate față în față, la domiciliul respondenților. Eșantionul a fost probabilist, multistadial și stratificat, fiind validat pe baza celor mai recente date disponibile de la Institutul Național de Statistică.

Rezultatele surprind atât comportamentul pacienților în raport cu propriile probleme de sănătate, cât și dificultățile legate de accesul la tratament și înțelegerea recomandărilor medicale.