Pacienții cu cancer ar putea beneficia de consultații multidisciplinare decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), inclusiv dacă nu sunt asigurați. Serviciul ar permite medicilor din mai multe specialități să analizeze împreună situația unui pacient și să stabilească strategia de tratament. Consultațiile ar urma să se desfășoare în ambulatoriu, fără ca pacientul să fie internat.

Măsura este inclusă într-un proiect al CNAS și vizează consultațiile cunoscute sub denumirea de „tumor board”. În cadrul acestora, oncologii, chirurgii, radioterapeuții și alți specialiști implicați în tratarea cancerului evaluează dosarul medical și stabilesc împreună conduita terapeutică.

În timpul consultației multidisciplinare, medicii analizează particularitățile fiecărui caz și decid care este ordinea optimă a intervențiilor terapeutice. În funcție de situația pacientului, echipa poate recomanda începerea tratamentului printr-o operație, chimioterapie sau radioterapie, urmate de celelalte etape necesare.

Recomandările rezultate în urma evaluării ar urma să fie transmise atât pacientului, cât și medicului curant.

Prin decontarea acestor consultații, serviciul ar putea fi accesat și de persoanele care nu au calitatea de asigurat, fără să fie necesară internarea în spital.

Datele privind incidența cancerului arată amploarea problemei în România. Peste 600.000 de persoane diagnosticate cu această boală erau în viață în 2020, potrivit Sistemului european de informații privind cancerul.

Pentru anul 2022, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a estimat aproximativ 105.000 de cazuri noi și peste 56.000 de decese provocate de cancer. Raportat la un an întreg, numărul diagnosticelor noi reprezintă o medie de aproape 287 de cazuri pe zi.

O analiză a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată că România ar putea evita unul din trei decese premature cauzate de cancer dacă ar ajunge la cele mai bune rate de supraviețuire înregistrate în statele UE și OCDE. Acest obiectiv ar presupune îmbunătățirea depistării bolii, a diagnosticului și a tratamentului.

Proiectul CNAS include și modificări privind eliberarea medicamentelor pentru pacienții cu boli cronice. Persoanele cu afecțiuni stabilizate și scheme terapeutice care nu necesită modificări ar putea primi prescripții pentru perioade de până la 92 de zile, în cazul anumitor medicamente incluse în contractele cost-volum.

Medicamentele nu ar urma să fie eliberate integral pentru întreaga perioadă, ci lunar, prin intermediul farmaciilor.

O altă prevedere a proiectului stabilește condițiile în care pacienții asigurați ar putea beneficia de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu prin intermediul unor furnizori care au sediul într-un județ învecinat.

Toate aceste modificări sunt incluse în documentul aflat în stadiul de proiect și nu reprezintă încă măsuri intrate în vigoare.