HAI România! De la cardul de sănătate la dosarul medical din telefon







Pacientul își poate vedea acum din telefon rețetele, trimiterile și istoricul medical. Drumul până aici a fost lung și plin de blocaje, iar marea întrebare e ce urmează pentru digitalizarea sănătății. Spitalele de stat și clinicile private lucrează în același sistem și cu aceiași bani publici. Sunt concurenți sau parteneri?

De ce banii pentru sănătate nu ajung niciodată și ce s-ar schimba dacă statul ar plăti pentru rezultat, nu pentru fiecare serviciu prestat. Interlocutor: Răzvan Vulcănescu, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate #sanatate #SistemulDeSanatate #CNAS #digitalizare #eSanatateaMea #SanatatePrivata #FinantareaSanatatii #RazvanVulcanescu #EVZ #PicăturaDeBusiness #HaiRomania