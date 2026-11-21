Rezultatele unui studiu clinic de fază I/II indică un răspuns promițător la pacienții cu cancer pancreatic avansat, tratați cu daraxonrasib și chimioterapie. Cercetătorii avertizează însă că sunt necesare studii suplimentare pentru a evalua efectele pe termen lung, potrivit BBC.

O combinație de daraxonrasib și chimioterapie a reușit să țină sub control evoluția tumorilor la aproximativ 90% dintre pacienții cu cancer pancreatic avansat incluși într-un studiu clinic, iar în peste 60% dintre cazuri tumorile s-au micșorat sau au dispărut.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul simpozionului european EORTC–NCI–AACR 2026 și atrag atenția asupra unei noi direcții de cercetare pentru unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer.

Studiul a inclus 61 de pacienți diagnosticați cu cancer pancreatic în stadiu avansat, cu metastaze, cărora li s-a administrat tratamentul combinat. Datele preliminare sunt încurajatoare, însă medicii subliniază că terapia nu poate fi considerată, în acest moment, un tratament curativ.

Potrivit datelor prezentate, aproximativ 90% dintre participanți au înregistrat o stabilizare a bolii, ceea ce înseamnă că tumorile nu au mai continuat să crească în perioada evaluată. În cazul a peste 60% dintre pacienți, tumorile s-au redus în dimensiune sau au devenit nedetectabile la investigațiile imagistice.

În aproximativ 8% dintre cazuri, tumorile nu mai erau vizibile la examinările CT. Acest rezultat nu înseamnă însă că pacienții au fost vindecați, deoarece investigațiile imagistice nu pot exclude întotdeauna prezența celulelor canceroase.

Participanții au fost monitorizați, în medie, timp de aproximativ 18 luni. În această perioadă, unii pacienți au rămas fără semne detectabile ale progresiei bolii. Cercetătorii trebuie să urmărească în continuare evoluția acestora pentru a stabili cât de durabil este răspunsul la tratament.

Daraxonrasib este un medicament experimental conceput pentru a bloca activitatea proteinelor RAS, implicate în dezvoltarea și proliferarea celulelor canceroase. Mutațiile din această familie sunt întâlnite frecvent în cancerul pancreatic și au reprezentat, timp de decenii, o țintă dificilă pentru dezvoltarea tratamentelor.

Prin blocarea mecanismelor care transmit semnale de creștere către celulele tumorale, medicamentul urmărește să limiteze dezvoltarea cancerului. Asocierea cu chimioterapia este investigată pentru a obține un răspuns mai puternic și pentru a prelungi perioada în care boala rămâne controlată.

Cercetătorii analizează dacă această abordare ar putea avea aplicabilitate și în alte tipuri de cancer în care sunt implicate mutații RAS.

Cancerul pancreatic este unul dintre cancerele cu prognostic dificil, în special atunci când este diagnosticat în stadii avansate. În aceste situații, tratamentele urmăresc adesea controlul bolii, reducerea simptomelor și prelungirea supraviețuirii.

Dr. Sam Godfrey, reprezentant al Cancer Research UK, a apreciat că rezultatele indică progrese în abordarea unei ținte moleculare care a fost mult timp dificil de tratat. La rândul său, Dr. Wungki Park, de la Memorial Sloan Kettering Cancer Center, a descris răspunsurile observate drept încurajatoare, evidențiind profunzimea și durata efectelor terapeutice.

Studiul se află în faza I/II, o etapă în care cercetătorii evaluează inclusiv siguranța tratamentului, tolerabilitatea și eficacitatea preliminară. Numărul relativ redus de participanți și perioada de monitorizare impun prudență în interpretarea rezultatelor.

Datele trebuie confirmate prin studii mai ample și prin urmărirea pacienților pe perioade mai lungi, înainte ca eficacitatea tratamentului să poată fi evaluată definitiv.