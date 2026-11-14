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Noi măsuri pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân. Ce se schimbă în sistemul de sănătate

Noi măsuri pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân. Ce se schimbă în sistemul de sănătatecancer de sân / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Femeile diagnosticate cu cancer de sân, care au indicație medicală pentru îndepărtarea ambilor sâni, inclusiv în scop preventiv, ar putea beneficia de decontarea reconstrucției mamare pentru ambele părți. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a cerut pregătirea modificărilor necesare pentru extinderea finanțării prin sistemul public de asigurări de sănătate.

Reconstrucția sânului îndepărtat preventiv ar putea fi decontată. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

Anunțul a fost făcut sâmbătă, după participarea ministrului la Bucharest Breast Meeting 2026, un eveniment științific internațional dedicat progreselor din chirurgia sânului, la care au luat parte specialiști din România și din străinătate.

„O femeie care a trecut prin cancerul de sân nu trebuie să ducă mai departe și povara unor bariere birocratice. Demnitatea, echilibrul emoțional și recuperarea completă trebuie să facă parte din  tratament”, a transmis Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook

Ce modificări pregătește Ministerul Sănătății

Potrivit ministrului, actualul subprogram de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare acoperă costurile protezei pentru sânul afectat de cancer și îndepărtat chirurgical. Există însă situații în care, din motive medicale, este necesară și extirparea preventivă a celuilalt sân, iar reconstrucția acestuia nu beneficiază de aceeași decontare.

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Problema a fost semnalată de specialiștii prezenți la evenimentul medical, iar Alexandru Rogobete a anunțat că a solicitat angajaților Ministerului Sănătății și reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să pregătească schimbările legislative și administrative necesare.

„În cadrul discuțiilor, specialiștii mi-au semnalat o situație care depășește barierele birocratice și ține, înainte de toate, de umanitate. În prezent, subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare asigură decontarea protezei pentru sânul afectat de cancer și extirpat. Însă, atunci când, din motive de siguranță medicală, este necesară și îndepărtarea profilactică a celuilalt sân, protezarea acestuia nu este acoperită în aceleași condiții, potrivit situației prezentate de specialiști.

Am decis să schimbăm această situație! Am cerut colegilor din Ministerul Sănătății și din Casa Națională de Asigurări de Sănătate să pregătească modificările necesare, astfel încât femeile diagnosticate cu cancer de sân, pentru care există indicație medicală de mastectomie bilaterală, inclusiv profilactică, să poată beneficia de decontarea reconstrucției ambilor sâni, nu doar a celui afectat de cancer.

Nu vorbim despre un moft estetic. Vorbim despre demnitate, despre echilibru psihologic, despre încrederea în sine și despre dreptul fiecărei femei de a se recupera cât mai complet după o experiență atât de dificilă”, a transmis Rogobete.

Planuri pentru extinderea screeningului pentru cancerul de sân

La Bucharest Breast Meeting 2026, ministrul Sănătății a prezentat și investițiile realizate în oncologie, proiectele începute în mandatul său anterior, precum și direcțiile avute în vedere pentru dezvoltarea Programului Național de Screening pentru Cancerul de Sân.

Alexandru Rogobete își dorește organizarea unui program prin care femeile să fie invitate din timp la investigații medicale, în funcție de vârstă, pentru ca eventualele cazuri de cancer să fie identificate înainte de apariția simptomelor.

„Tot astăzi, am prezentat progresele realizate în ultimii ani în oncologie, investițiile și proiectele începute în mandatul meu anterior, dar și planurile pentru dezvoltarea Programului Național de Screening pentru Cancerul de Sân. Îmi doresc un program organizat, prin care femeile să fie invitate proactiv la investigații, în funcție de vârstă, astfel încât să putem depista cancerul cât mai devreme, înainte de apariția simptomelor.

Prevenția salvează vieți. Tratamentul salvează vieți. Dar respectul pentru pacient trebuie să existe în fiecare etapă”, a transmis ministrul Sănătății.

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