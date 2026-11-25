Comisia Europeană a lansat Observatorul European al Competențelor, un instrument online care pune la dispoziția angajatorilor, autorităților și instituțiilor de învățământ statistici și analize privind evoluția pieței muncii. Accesul la informații este gratuit, potrivit anunțului făcut de Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Noua platformă permite identificarea sectoarelor economice care se confruntă cu o lipsă de personal calificat, a schimbărilor prin care trec anumite profesii, precum și a cerințelor pe care angajații vor trebui să le îndeplinească în următorii ani.

„Observatorul european al competențelor ne ajută să vedem din timp unde lipsesc lucrători, ce meserii se transformă și ce competențe vor fi necesare. Punem aceste date la dispoziția tuturor, pentru ca investițiile în educație și formare să răspundă nevoilor reale ale oamenilor și ale economiei”, a declarat Roxana Mînzatu.

Observatorul European al Competențelor face parte din strategia Uniunii Europene de monitorizare a diferențelor dintre pregătirea profesională a populației și cerințele economiei.

Potrivit Comisiei Europene, analiza aprofundată a competențelor, cunoscută sub denumirea de „enhanced skills intelligence”, permite identificarea nevoilor de personal calificat și direcționarea finanțărilor și a politicilor publice către sectoarele deficitare.

Activitatea Observatorului este concentrată asupra a două direcții principale: identificarea competențelor solicitate în prezent și a celor care vor fi necesare în următorii ani, respectiv evaluarea performanțelor sistemelor de învățământ și de pregătire profesională.

Datele centralizate prin intermediul platformei vor permite realizarea unor analize comparative privind evoluția cerințelor de pe piața muncii.

Utilizatorii au acces la statistici și studii realizate de instituțiile europene, care acoperă mai multe aspecte legate de ocuparea forței de muncă și pregătirea angajaților.

Printre informațiile disponibile se numără:

Calificările și competențele solicitate de angajatori, în prezent și în perspectivă;

Sectoarele economice și ocupațiile afectate de lipsa lucrătorilor;

Schimbările care apar în exercitarea diferitelor profesii;

Tendințele privind ocuparea forței de muncă;

Indicatorii referitori la calitatea locurilor de muncă;

Performanțele înregistrate în educație și formare profesională.

Comisia Europeană a anunțat că informațiile vor fi actualizate și completate periodic, accesul la acestea fiind gratuit.

Prin intermediul noului instrument, autoritățile publice, companiile și instituțiile care asigură pregătirea profesională vor putea anticipa modificările cerințelor de pe piața muncii.

Informațiile vor putea sta la baza deciziilor privind alocarea fondurilor pentru educație, organizarea programelor de calificare profesională și dezvoltarea competențelor angajaților, în funcție de necesitățile economiei.

Observatorul face parte din structura de guvernanță a Uniunii competențelor (Union of Skills), inițiativa europeană dedicată dezvoltării competențelor profesionale.

Platforma va contribui, de asemenea, la activitatea European Skills High Level Board și va pune la dispoziția Comisiei Europene informații necesare în cadrul Semestrului European, prin care sunt coordonate politicile economice și sociale ale statelor membre.