Companiile americane investesc tot mai mult în roboți industriali pentru a face față lipsei de angajați și creșterii costurilor de producție. Fabricile și depozitele se orientează către sisteme automatizate, de la brațe robotice și roboți umanoizi până la echipamente capabile să transporte mărfuri fără intervenție umană. În ultimele luni, comenzile de roboți au înregistrat o creștere importantă, pe fondul eforturilor producătorilor de a-și menține activitatea și de a crește productivitatea, potrivit Financial Times.

Producătorii din America de Nord accelerează investițiile în automatizare. În trimestrul al treilea din 2026, companiile au comandat aproape 11.000 de roboți industriali, cu 25% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Valoarea comenzilor a crescut cu 56%, potrivit Asociației pentru Avansarea Automatizării.

Peggy Johnson, director executiv al companiei de robotică Agility, listată recent la Nasdaq, spune că deficitul de personal a devenit o problemă majoră pentru numeroși producători.

„O problemă existențială legată de forța de muncă pe care nu o pot obține”, a arătat aceasta.

Aceasta explică faptul că schimbările demografice și lipsa interesului pentru anumite activități industriale complică recrutarea.

„Există o forță de muncă mai în vârstă care face munci manuale, repetitive și care se pensionează, avem o forță de muncă mai tânără care nu mai caută aceste locuri de muncă”, a declarat Johnson.

În ultimul deceniu, administrațiile americane au încercat să readucă producția industrială în țară prin facilități fiscale și tarife vamale. Măsurile au urmărit reducerea dependenței de producția externă și limitarea concurenței din partea Chinei.

După pandemia de Covid-19, companiile au început să acorde mai multă atenție lanțurilor de aprovizionare și riscurilor generate de dependența de furnizori străini. Acest proces a atras investiții de sute de miliarde de dolari în industria prelucrătoare americană.

Totuși, inflația și modificările frecvente ale politicii tarifare promovate de Donald Trump au afectat investițiile. Cheltuielile pentru construcțiile industriale au scăzut din 2025, iar numărul angajaților din sectorul manufacturier a rămas relativ stabil.

În aceste condiții, multe companii preferă să modernizeze fabricile existente, în loc să construiască unități noi. Mike Conway, partener McKinsey specializat în consultanță pentru companiile industriale, spune că producătorii încearcă să folosească mai eficient capacitățile de producție deja disponibile.

„Având în vedere nevoia de scalare, vedem cum automatizarea devine noua normalitate”, a spus acesta.

Automatizarea industrială include mai multe categorii de echipamente. Printre acestea se numără roboții umanoizi, brațele robotice, coboții, care lucrează alături de oameni, și roboții portal, utilizați pentru transportul mărfurilor pe trasee fixe.

Susținătorii acestei tehnologii spun că roboții pot prelua activitățile „plictisitoare, murdare și periculoase”. Printre sarcinile vizate se află inspecțiile de rutină, ridicarea obiectelor grele și manipularea materialelor periculoase.

În trecut, investițiile în astfel de sisteme erau accesibile mai ales marilor producători, în special celor din industria auto. Progresele tehnologice au redus însă costurile și dificultățile de implementare. Inclusiv antrenarea roboților în medii virtuale permite acum companiilor mai mici să adopte automatizarea.

Sebastian Montalvo, director executiv al M3 Aerospace, un furnizor de produse pentru industria aerospațială și de apărare din Texas, spune că tehnologia ar putea permite companiei să își extindă activitatea fără să angajeze un număr mare de oameni.

Firma are în prezent 11 angajați.

„Modul în care operăm acum este că avem un operator, o mașină, dar cred că cu tehnologia și robotica am putea avea un operator, cinci mașini”, a spus Montalvo.

Industria auto a reprezentat mult timp principalul client al producătorilor de roboți industriali din America de Nord. Situația începe însă să se schimbe.

Alex Shikany, vicepreședinte executiv al Asociației pentru Avansarea Automatizării (A3), arată că sectoare precum logistica, agricultura, științele biologice și electronica generează împreună peste jumătate din comenzile de roboți din regiune.

„Este un semn bun pentru industria roboticii pe măsură ce avansăm, deoarece depinde mai puțin de un singur tip de client”, a spus acesta.

Extinderea automatizării către mai multe domenii arată că investițiile nu mai sunt concentrate doar în fabricile mari de automobile. Companiile din sectoare diferite caută soluții pentru a reduce dependența de munca manuală și pentru a-și crește capacitatea de producție.

Chiar dacă numărul roboților industriali instalați este în creștere, unii specialiști consideră că ritmul automatizării rămâne insuficient pentru ca industria americană să concureze eficient cu producătorii din China.

Robert Atkinson, fondator și cercetător senior la Information Technology and Innovation Foundation, susține că diferențele dintre costurile salariale din cele două țări obligă companiile americane să investească mai mult în tehnologie.

„Trebuie să dublăm, sau să triplăm cantitatea de automatizare robotică în termen de cinci până la opt ani, altfel cred că vom pierde o parte semnificativă din ceea ce a mai rămas din producția noastră în favoarea Chinei”, a spus el. „Dar nu suntem nici pe departe.”

O altă problemă este originea echipamentelor. O mare parte dintre roboții instalați în fabricile americane provin din străinătate. Situația creează o contradicție între obiectivul administrației Trump de a relansa producția internă și nemulțumirea față de creșterea importurilor de tehnologie.

Automatizarea se confruntă și cu o problemă de personal calificat. Companiile au nevoie de tehnicieni care să instaleze, să programeze și să întrețină sistemele robotizate.

Potrivit unui indice al deficitului de forță de muncă realizat de Alianța pentru Meserii Calificate din America, specialiștii necesari pentru instalarea și mentenanța echipamentelor automatizate sunt printre categoriile de lucrători calificați cel mai greu de găsit.

Peggy Johnson de la Agility estimează că interesul companiilor pentru roboți va continua să crească. Robert Atkinson atrage însă atenția că modernizarea fabricilor existente nu este suficientă pentru relansarea producției industriale americane.

Acesta consideră că investițiile în unități noi, construite cu tehnologii moderne, pot oferi avantaje mai mari în competiția internațională.

„Când construiești lucruri noi de la zero, folosești echipamente și tehnologie de ultimă generație la nivel global - asta vedem că fac chinezii. Dar modernizând cumva fabricile existente este pur și simplu mai greu de făcut”, a explicat acesta.