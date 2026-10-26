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Un robot AI de 89.000 de dolari învață de la oameni. Ar putea deveni bonă

Un robot AI de 89.000 de dolari învață de la oameni. Ar putea deveni bonăFFR / sursa foto: X New York Post
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Din cuprinsul articolului

Un robot umanoid dotat cu inteligență artificială a fost observat duminică, 25 octombrie 2026, în Brooklyn Bridge Park, New York, unde a interacționat cu vizitatorii, a dansat, a cântat pentru copii și a pozat alături de trecători, potrivit New York Post. Dezvoltat de compania americană Faraday Future, robotul costă aproximativ 89.000 de dolari și se află încă în etapa de învățare și dezvoltare.

Potrivit publicației, reprezentanții companiei urmăresc să îmbunătățească prin interacțiuni reale capacitatea robotului de a comunica, de a se deplasa și de a reacționa în preajma oamenilor. Pe termen lung, tehnologia ar putea fi adaptată pentru roluri precum bonă, profesor sau companion, însă aceste utilizări sunt încă obiective de dezvoltare, nu funcții demonstrate ca fiind pregătite pentru utilizare autonomă.

Robotul de 89.000 de dolari, testat într-un parc din New York

Robotul a fost prezentat publicului în Brooklyn Bridge Park, o zonă frecventată de turiști și localnici, cu vedere spre Manhattan și podurile Brooklyn și Manhattan.

Hong Rao, directorul tehnologic al Faraday Future, a operat dispozitivul cu ajutorul unei telecomenzi de mici dimensiuni, în timp ce discuta cu un fotograf al publicației americane.

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Imaginile surprinse la fața locului arată robotul deplasându-se prin parc, dansând alături de oameni și interacționând cu grupuri de vizitatori. Un grup de femei aflate în vizită din Argentina s-a fotografiat alături de acesta.

Apariția nu a părut să provoace reacții de teamă în rândul majorității persoanelor prezente. Dimpotrivă, unii vizitatori s-au apropiat de robot pentru fotografii și pentru a urmări demonstrația.

Potrivit relatării New York Post, scopul testului este observarea comportamentului robotului în situații cotidiene, în afara unui mediu controlat exclusiv în laborator.

Ar putea deveni bonă sau profesor, dar nu este încă autonom

Potrivit declarațiilor prezentate de New York Post, dezvoltatorii urmăresc să îmbunătățească abilitatea robotului de a interacționa cu oamenii și de a răspunde la situații sociale. Experiențele din spații publice pot ajuta la evaluarea mișcărilor, a navigării și a modului în care oamenii reacționează la prezența unei mașini cu aspect umanoid.

Există însă o distincție importantă între a distra copiii în cadrul unei demonstrații și a putea supraveghea în siguranță un copil fără intervenția unui adult. Faptul că robotul a cântat și a dansat în parc nu demonstrează că poate gestiona situații neprevăzute, recunoaște pericole sau îndeplini responsabilitățile unei bone.

De altfel, în timpul demonstrației din Brooklyn, Hong Rao controla robotul cu o telecomandă. Acest detaliu arată că prezența sa în spațiul public nu reprezintă, în sine, o dovadă a funcționării complet autonome.

Cât costă robotul și pentru ce a fost conceput

Faraday Future dezvoltă roboți umanoizi destinați unor utilizări profesionale, educaționale și de cercetare. Pe site-ul oficial al companiei, modelul FF All-New Futurist este prezentat la un preț de pornire de 89.900 de dolari, în timp ce configurația Futurist Ultra are un preț afișat de 129.900 de dolari.

Prețul de aproximativ 89.000 de dolari menționat de New York Post plasează robotul în categoria echipamentelor tehnologice costisitoare, nu a produselor accesibile pentru majoritatea gospodăriilor.

Compania indică printre utilizările urmărite activități de cercetare, educație, recepție și divertisment, cu extinderea ulterioară către servicii industriale, comerciale și casnice. Îngrijirea copiilor rămâne însă o posibilă aplicație viitoare, nu o funcție a cărei siguranță și eficiență au fost demonstrate prin această apariție publică.

Testele publice ridică întrebări despre siguranță și supraveghere

Apariția robotului din Brooklyn reflectă interesul companiilor de robotică pentru testarea sistemelor în medii reale, unde interacțiunile sunt mai puțin previzibile decât într-un laborator.

Pe măsură ce aceste tehnologii se apropie de spațiile domestice și educaționale, devin importante aspecte precum protejarea datelor colectate, prevenirea accidentelor, supravegherea umană și răspunderea în cazul unei erori.

În cazul utilizării unui robot pentru îngrijirea copiilor, demonstrațiile de mobilitate și interacțiune socială nu sunt suficiente. Ar fi necesare evaluări distincte privind reacția la situații de urgență, fiabilitatea sistemelor și capacitatea de a funcționa în condiții de siguranță.

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