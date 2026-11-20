Cinci sculpturi din bronz realizate după operele lui Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX, au fost vândute la casa de licitații Bonhams din Statele Unite pentru un total de peste 15 milioane de dolari. Deși suma obținută este una impresionantă, toate cele cinci lucrări au fost adjudecate sub valorile estimate.

Cea mai scumpă piesă a fost „Torse de jeune homme”, care a fost vândută pentru 4,2 milioane de dolari. Următoarea în clasament este „La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard)”, adjudecată pentru 3,4 milioane de dolari. Alte două sculpturi, „La Muse endormie II” și „Tête abstraite (Tête de femme)”, au obținut câte 2,8 milioane de dolari fiecare. „Tortue” a fost vândută pentru 1,9 milioane de dolari.

Lucrarea a fost concepută inițial în ipsos, în 1922, iar versiunea din bronz lustruit a fost realizată în 1924. Exemplarul scos la licitație a fost turnat în ianuarie 1991 de Turnătoria Susse, după modelul din ipsos al lui Alexandre Istrati și Natalia Dumitresco. Face parte dintr-o ediție numerotată de opt exemplare.

În timpul vieții lui Constantin Brâncuși au fost realizate două versiuni din bronz și una din ipsos ale acestui subiect. O altă ediție de opt exemplare a fost turnată începând cu anii 1970 de către moștenitorii artistului, după o copie a modelului original din ipsos.

Sculptura a fost concepută în ipsos în 1928 și în bronz în 1932. Exemplarul vândut la Bonhams a fost turnat în octombrie 1973 de Turnătoria Susse, după modelul din ipsos al lui Istrati-Dumitresco, și face parte dintr-o ediție de cinci exemplare.

În timpul vieții artistului au fost realizate o versiune din bronz și trei din ipsos ale acestui subiect. Începând cu anii 1970, moștenitorii lui Brâncuși au autorizat turnarea unei alte ediții, tot de cinci exemplare, pornind de la o copie a modelului original.

Pentru această lucrare au fost realizate, în timpul vieții sculptorului, cinci versiuni din bronz și trei din ipsos. Ulterior, moștenitorii lui Brâncuși, Alexandre Istrati și Natalia Dumitresco, au inițiat o nouă ediție, numerotată în opt exemplare, pornind de la o copie a modelului original din ipsos.

Ultimele patru versiuni au fost turnate de moștenitorul desemnat și de succesiunea artistului în anii 2005, 2010 și 2013. Exemplarul prezentat la licitație a fost adjudecat pentru 2,8 milioane de dolari.

Concepută în ipsos în 1922, sculptura a fost realizată ulterior și în bronz lustruit. Exemplarul vândut la licitație a fost turnat în iulie 1980 de Turnătoria Susse, după modelul din ipsos al lui Istrati-Dumitresco, într-o ediție numerotată de cinci exemplare.

În timpul vieții lui Brâncuși au fost realizate o versiune din marmură și una din ipsos ale acestui subiect. O altă ediție de cinci exemplare din bronz a fost turnată începând cu anii 1970 de către moștenitorii artistului, după un duplicat al modelului original.

Sculptura a fost concepută inițial în lemn, în 1937, și în ipsos, în jurul anului 1943. Exemplarul adjudecat la Bonhams este o versiune din bronz lustruit, turnată în februarie 1982 de Turnătoria Susse, după modelul din ipsos al lui Istrati-Dumitrescu. Face parte dintr-o ediție numerotată de cinci exemplare.

În timpul vieții artistului au fost realizate o versiune din lemn și una din ipsos ale acestei lucrări. Ulterior, moștenitorii lui Brâncuși au autorizat turnarea ediției din bronz, pornind de la o copie a modelului original.