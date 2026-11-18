Cinci sculpturi din bronz semnate de Constantin Brâncuși (1876-1957) vor fi scoase la vânzare împreună, pentru prima dată în Statele Unite, în cadrul unei licitații organizate de casa Bonhams la New York, miercuri, 18 noiembrie. Lucrările provin din aceeași colecție privată și vor fi prezentate în cadrul unei vânzări dedicate unui singur proprietar, intitulată „Brâncuși: Moștenirea”.

Licitația va avea loc în galeriile principale ale Bonhams din SUA, înaintea sesiunii de seară dedicate artei secolelor XX și XXI. Organizatorii estimează că cele cinci sculpturi vor obține împreună aproximativ 25 de milioane de dolari.

Lucrările au fost cumpărate direct de la moștenitorii artistului în anii 1980 și 1990 și au rămas în aceeași colecție privată de atunci. Ele ajung acum pentru prima dată pe piața licitațiilor, reunite într-un singur eveniment.

Sculpturile au la bază modele concepute de Brâncuși între 1917 și 1937 și ilustrează câteva dintre temele importante ale creației sale: capul adormit, portretul abstract, torsul fragmentat și reprezentarea formelor animale.

Bronzurile au fost turnate după moartea artistului, între 1973 și 1991, de Turnătoria Susse, pornind de la duplicate ale modelelor originale din ipsos. Exemplarele fac parte din ediții numerotate, autorizate de Alexandre Istrati (1915-1991) și Natalia Dumitresco (1915-1997), desemnați de Brâncuși drept unicii săi legatari universali.

Cei doi, de origine română, dețineau drepturile de reproducere asupra operei sculptorului. Istrati și Dumitresco au lucrat într-un atelier aflat în apropierea celui al lui Brâncuși din Paris și i-au fost prieteni apropiați în ultimii ani ai vieții.

Ralph Taylor, directorul global al departamentului de artă din secolele XX și XXI al casei Bonhams, a declarat că lucrările oferă o perspectivă asupra preocupării constante a lui Brâncuși de a reduce formele la esența lor.

„Această colecție oferă o imagine extrem de elocventă a căutării neîncetate a lui Brâncuși de a ajunge la esența formei”, a afirmat Taylor.

Potrivit acestuia, operele acoperă două decenii din activitatea sculptorului și pun în evidență atât evoluția creației sale, cât și unitatea ideilor care au stat la baza acesteia. Reunirea celor cinci sculpturi într-o singură licitație, toate oferite pentru prima dată simultan pe piața americană, reprezintă, în opinia sa, o ocazie rară pentru colecționari.

Taylor a mai spus că evenimentul completează un sezon pe care Bonhams îl consideră deja unul important pentru piața de artă din New York.

Andrew Huber, directorul departamentului de artă din secolele XX și XXI al Bonhams din SUA, a remarcat că licitația are loc într-un moment favorabil, în contextul expoziției majore dedicate lui Brâncuși, organizate în prezent de Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA).

Huber a declarat că galeriile principale ale casei de licitații oferă un spațiu potrivit pentru prezentarea sculpturilor, astfel încât publicul să le poată privi din mai multe unghiuri. El a adăugat că sesiunea dedicată artei postbelice și contemporane va include și picturi realizate de Natalia Dumitresco și Alexandre Istrati, cei doi moștenitori ai sculptorului.

Lucrarea principală a licitației este „Torse de jeune homme”. Modelul a fost realizat inițial în ipsos în 1922, iar versiunea din bronz datează din 1924. Pentru această sculptură, Bonhams nu a publicat o estimare de preț, aceasta fiind disponibilă la cerere.

Opera se remarcă prin faptul că reprezintă una dintre puținele interpretări ale figurii masculine din creația lui Brâncuși. Artistul a redus corpul tânărului la volume geometrice simple, păstrând torsul și picioarele într-o compoziție în care detaliile anatomice sunt înlocuite de forme esențializate.

Sculptura își are originea într-o lucrare mai veche, realizată de Brâncuși într-o ramură de arțar. Forma acesteia a fost ulterior transpusă în bronz lustruit, material care evidențiază suprafețele și contururile compoziției.

Una dintre lucrările importante ale colecției este „La jeune fille sophistiquée”, cunoscută și sub numele de „Portretul lui Nancy Cunard”. Modelul a fost realizat în ipsos în 1928, iar versiunea din bronz datează din 1932. Bonhams estimează că sculptura ar putea fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 3,5 și 5,5 milioane de dolari.

Lucrarea este un portret al poetei și editoarei britanice Nancy Cunard (1896-1965), pe care Brâncuși a cunoscut-o la Paris în 1923. Sculptura face parte din seria de portrete în care artistul a renunțat la redarea realistă a trăsăturilor și a urmărit să surprindă caracterul subiectului prin forme simplificate.

O altă piesă este „La Muse endormie II”, estimată la 3-5 milioane de dolari. Lucrarea a fost realizată inițial în alabastru în 1917, iar versiunea din bronz datează din 1922. Sculptura dezvoltă unul dintre motivele recurente ale creației lui Brâncuși: capul adormit.

Artistul a început să exploreze această temă pornind de la portretul baronesei Renée Frachon, realizat în 1908. În timp, motivul a fost reinterpretat în mai multe materiale și forme, devenind una dintre imaginile reprezentative ale operei sale.

Colecția include și „Tête abstraite (Tête de femme)”, o sculptură estimată la 3-5 milioane de dolari. Modelul a fost realizat în ipsos în 1922. Potrivit prezentării Bonhams, tema este una dintre cele mai rare din creația artistului: există doar o versiune în marmură și una în ipsos, ambele realizate în timpul vieții sale.

A cincea lucrare este „Tortue”, estimată la 2-4 milioane de dolari. Compoziția a fost concepută inițial în lemn în 1937 și transpusă ulterior în ipsos, în jurul anului 1943. Sculptura reprezintă o broască țestoasă într-o formă abstractizată și este considerată una dintre ultimele creații originale ale lui Brâncuși.

Prin reunirea acestor cinci lucrări, licitația de la New York aduce în fața colecționarilor mai multe etape și direcții ale creației sculptorului român. Vânzarea este estimată la aproximativ 25 de milioane de dolari și marchează prima prezentare simultană, la o licitație din Statele Unite, a celor cinci bronzuri provenite din aceeași colecție privată.