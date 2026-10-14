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Un robot ar fi pipăit o adolescentă de 16 ani din Germania, iar proprietarul ar fi transmis totul live pe internet. Măsurile luate de polițiști

Un robot ar fi pipăit o adolescentă de 16 ani din Germania, iar proprietarul ar fi transmis totul live pe internet. Măsurile luate de polițiști
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Din cuprinsul articolului

Poliția din orașul german Köln a confiscat un robot acuzat că ar fi atins în mod indecent o adolescentă de 16 ani. Doi tineri, în vârstă de 16 și 19 ani, sunt vizați de o anchetă în Germania, după ce ar fi controlat dispozitivul în timpul incidentului și ar fi transmis imaginile în direct pe rețelele sociale, potrivit BBC.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în jurul miezului nopții, în fața unui restaurant fast-food din apropierea centrului orașului. Potrivit poliției din Renania de Nord-Westfalia, robotul, care are o înălțime de aproximativ 120 de centimetri, s-ar fi apropiat de fată din spate, în timp ce aceasta se afla alături de prietenii săi.

Robotul ar fi atins-o pe adolescentă în mod indecent

Potrivit informațiilor oferite de autorități, dispozitivul roșu și auriu ar fi apucat-o pe adolescentă de fese și ar fi făcut mișcări de împingere în direcția ei. Fata ar fi început să țipe și s-ar fi îndepărtat de robot.

Serviciile de urgență au fost alertate, iar polițiștii au reușit să îi găsească pe cei doi tineri la aproximativ un bloc distanță de locul incidentului. Robotul a fost descoperit în portbagajul unei mașini, unde fusese pus de proprietarul său, un adolescent de 16 ani.

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Poliția a publicat și o fotografie a dispozitivului, în care acesta apare cu o mustață neagră, un lanț auriu și un maiou alb.

Polizei

Polizei. Sursa foto: Pixabay

Poliția verifică dacă robotul a fost controlat intenționat

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă mișcările robotului au fost controlate în mod deliberat în momentul incidentului. Pe lângă dispozitiv, autoritățile din Germania au confiscat și două telefoane mobile care aparțin celor doi tineri.

Potrivit poliției, proprietarul robotului și prietenul său, în vârstă de 19 ani, ar fi transmis incidentul în direct pe rețelele sociale și ar fi făcut comentarii în timp ce acesta se desfășura.

Ancheta urmează să clarifice circumstanțele în care s-a produs incidentul și rolul fiecăruia dintre cei doi tineri.

Poliția avertizează asupra comentariilor publicate pe rețelele sociale

După apariția informațiilor despre incident, cazul a atras atenția utilizatorilor din mediul online. Într-o postare ulterioară pe Facebook, poliția germană a atras atenția asupra comentariilor publicate în legătură cu acest episod.

Autoritățile au avertizat că unele dintre mesajele distribuite pe rețelele sociale „pot depăşi limita şi, în cel mai rău caz, pot constitui o infracţiune”.

Investigația continuă, iar polițiștii analizează probele ridicate pentru a stabili exact cum a fost folosit robotul și dacă cei doi tineri au încălcat legea.

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