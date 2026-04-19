Robot umanoid, timp record la semimaratonul de la Beijing. Performanța a depășit recordul mondial uman

Robot umanoid. Sursă foto: captură video
Un robot umanoid a înregistrat la semimaratonul de la Beijing, un timp de 50 de minute și 26 de secunde pe distanța de 21,0975 kilometri, într-o cursă organizată pentru popularizarea tehnologiei, rezultat superior recordului mondial uman, dar care nu poate fi omologat oficial, informează record.pt.

Semimaratonul de la Beijing a adus în prim-plan un rezultat care a atras atenția prin diferența față de cea mai bună performanță umană din istorie. Deținătorul recordului mondial la semimaraton, Jacob Kiplimo, a alergat în 57 de minute și 20 de secunde pe 8 martie, la Lisabona, însă la competiția din capitala Chinei un robot umanoid a trecut linia de sosire în 50 de minute și 26 de secunde.

Performanța a fost obținută în ciuda faptului că robotul a căzut la doar câțiva metri de linia de sosire. Chiar dacă, în mod evident, acest rezultat nu va fi omologat pentru a-l detrona pe Kiplimo, el indică ritmul rapid în care a avansat tehnologia într-un interval foarte scurt.

În ediția din 2025 a aceleiași probe, robotul câștigător a încheiat cursa în 2 ore, 40 de minute și 42 de secunde. Atunci, desfășurarea cursei a fost perturbată de numeroase căzături.

Jacob Kiplimo. Sursă foto: captură video

Competiție organizată pentru promovarea tehnologiei

Semimaratonul de la Yizhuang a pus față în față două categorii distincte de participanți: roboți care se deplasează pe două picioare și oameni. Cele două grupuri au evoluat pe piste paralele, dar separate, pentru a fi evitate coliziunile.

Robotul care a obținut cel mai bun timp a fost echipat cu un sistem de navigație autonomă și reprezenta o marcă chineză de smartphone-uri.

Organizatorii au arătat că mișcările roboților au fost mult mai fluide față de anul trecut, iar interesul pentru această competiție a crescut puternic. Numărul echipelor participante a urcat de la aproximativ 20 la peste 100, ceea ce, potrivit organizatorilor, arată entuziasmul tot mai mare pentru acest sector.

Acest semimaraton a avut ca obiectiv popularizarea acestor tehnologii în rândul publicului larg și stimularea inovării.

Salt major față de ediția inaugurală

Practic, în numai un an, dezvoltarea tehnologică a permis o îmbunătățire de aproape două ore. Competiția din acest an a fost de aproape cinci ori mai mare decât cea din 2025, cu peste 100 de echipe participante, dintre care cinci venite din afara Chinei.

Organizatorii au mai anunțat că aproximativ 40% dintre roboții participanți au parcurs traseul complet în mod autonom, fără intervenție umană. Restul au fost controlați de la distanță.

China accelerează investițiile în roboți umanoizi

În ultimii ani, roboții umanoizi au devenit o prezență obișnuită în China, atât în mass-media, cât și în spațiile publice. Un alt exemplu invocat de presa de stat chineză este utilizarea unui robot pe post de agent de circulație, pentru a dirija participanții prin gesturi ale brațelor și comenzi vocale.

Vitalitatea sectorului este reflectată și de volumul investițiilor. La sfârșitul anului 2025, investițiile din China în robotică și în așa-numita inteligență artificială „întruchipată” au ajuns la 73,5 miliarde de yuani, echivalentul a 9,4 miliarde de euro, potrivit unui studiu realizat de un organism oficial.

În același timp, noul plan cincinal al Chinei pentru perioada 2026-2030 promite investiții masive pentru a „viza frontierele științei și tehnologiei”, iar dezvoltarea roboților umanoizi figurează printre prioritățile majore ale celei de-a doua economii a lumii.

