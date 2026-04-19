China a deschis piața lactatelor pentru producătorii din România

China a deschis oficial piața sa pentru produsele lactate provenite din România, după ce autoritățile vamale chineze au aprobat importurile din această categorie, au anunțat autoritățile de la Beijing, potrivit Bloomberg.

Decizia oferă producătorilor români acces la una dintre cele mai mari piețe din lume, evaluată la aproximativ 70 de miliarde de dolari.

Conform informațiilor transmise de autoritățile chineze, companiile din România vor putea exporta o gamă extinsă de produse lactate, inclusiv brânzeturi, lapte praf, produse derivate din zer și formule pentru sugari. Produsele pot proveni din lapte de vacă, oaie sau capră, însă trebuie să respecte strict standardele de siguranță alimentară impuse de China.

Pentru a intra pe această piață, producătorii români trebuie să îndeplinească o serie de condiții tehnice și administrative. Unitățile de procesare trebuie să fie autorizate de autoritățile din România și înregistrate oficial în sistemele de control din China. De asemenea, materia primă utilizată trebuie să provină din ferme monitorizate sanitar-veterinar și declarate libere de boli majore.

Reglementările impun și cerințe clare privind trasabilitatea produselor, nivelul reziduurilor și modul de procesare. Fiecare transport va trebui însoțit de documente sanitare și certificate care să ateste conformitatea cu normele chineze. Aceste condiții sunt considerate esențiale pentru accesul pe o piață cunoscută pentru standardele ridicate în domeniul importurilor alimentare.

Decizia vine la scurt timp după semnarea unui acord de cooperare agricolă între China și România, document care vizează extinderea schimburilor comerciale în sectorul agroalimentar. Memorandumul a fost semnat pe 17 martie și face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a relațiilor economice dintre cele două state.

Piața lactatelor din China este una dintre cele mai dinamice la nivel global. Potrivit datelor furnizate de Asociația Industriei Lactatelor din China, veniturile generate de acest sector au atins aproximativ 510 miliarde de yuani în 2024, echivalentul a circa 71 de miliarde de dolari.

Accesul pe această piață oferă producătorilor români oportunitatea de a-și diversifica exporturile și de a intra într-un sector cu cerere ridicată.