HAI România! Vestea proastă: în curând te vei certa pe Facebook doar cu roboți AI!







Am refuzat un sistem care scria, edita și publica articole complet automat, fără niciun om în spate. Dar viitorul bate la ușă: de la programe care generează podcasturi cu voci umane dintr-un simplu text, până la armate de useri virtuali cu care oamenii se ceartă zilnic pe rețelele sociale. 👉 Crezi că vom mai putea face diferența dintre un om real și un algoritm?

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