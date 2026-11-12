HAI România!
Vestea proastă: în curând te vei certa pe Facebook doar cu roboți AI!
- Nicolae Comănescu
- 12 noiembrie 2026, 17:00
Am refuzat un sistem care scria, edita și publica articole complet automat, fără niciun om în spate. Dar viitorul bate la ușă: de la programe care generează podcasturi cu voci umane dintr-un simplu text, până la armate de useri virtuali cu care oamenii se ceartă zilnic pe rețelele sociale. 👉 Crezi că vom mai putea face diferența dintre un om real și un algoritm?
#InteligentaArtificiala #AI #Viitor #Tehnologie #Contrapunct