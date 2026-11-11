Justitie

Medic anchetat într-un scandal de viol asupra unei adolescente

Medic anchetat într-un scandal de viol asupra unei adolescenteMedici. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Un medic ginecolog din județul Gorj este vizat de o anchetă penală care urmărește să stabilească împrejurările în care o adolescentă, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost abuzată sexual în mod repetat de propriul tată, ar fi beneficiat de o întrerupere de sarcină, potrivit Mediafax.

Percheziții la cabinetul medicului vizat

Polițiștii au efectuat percheziții la cabinetul medical și la locuința medicului, iar acesta a fost dus la audieri, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

Este vorba despre Damian Dițescu, medic coordonator al Secției de Ginecologie de la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu, care deține și un cabinet privat în Târgu Jiu.

Ancheta a pornit după ce adolescenta, în prezent în vârstă de 17 ani, ar fi reclamat că a fost agresată sexual de tatăl său în perioada ianuarie-septembrie 2024, când avea 15 ani.

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Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, bărbatul ar fi constrâns-o în repetate rânduri pe fiica sa să întrețină relații sexuale împotriva voinței acesteia. Mai mult, pentru a o determina să păstreze tăcerea, acesta ar fi recurs la violențe fizice și amenințări cu moartea.

În urma abuzurilor, minora ar fi rămas însărcinată, iar ulterior sarcina ar fi fost întreruptă. Circumstanțele în care a fost realizată intervenția medicală fac obiectul verificărilor desfășurate de anchetatori.

Percheziții și la domiciliul medicului

În dimineața zilei de 10 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Gorj au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au vizat locuința tatălui adolescentei, un cabinet medical de obstetrică-ginecologie din Târgu Jiu și domiciliul unui medic din Bumbești-Jiu.

Totodată, două persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, în baza unor mandate de aducere, pentru a fi audiate.

Percheziții

Percheziții. Sursa foto: Arhiva EVZ

Potrivit publicației locale GorjOnline, medicul vizat este Damian Dițescu. De asemenea, mai multe asistente care lucrează la cabinetul privat ar fi fost chemate să dea declarații în calitate de martori.

Cum se apără medicul ginecolog

Într-o declarație acordată TVR, Damian Dițescu a susținu că, potrivit registrelor medicale, a consultat pacienta de două ori, prima consultație având loc în 2024, iar ultima în urmă cu aproximativ un an. Medicul a susținut însă că, la consultațiile respective, nu ar fi fost vorba despre o sarcină.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă intervenția de întrerupere a sarcinii a avut loc în condițiile legii și dacă există eventuale responsabilități ale personalului medical implicat.

Tatăl adolescentei a fost arestat preventiv

Bărbatul în vârstă de 40 de ani, din Târgu Jiu, a fost reținut inițial pentru 24 de ore, fiind suspectat de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată.

Ulterior, Judecătoria Târgu Jiu a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, cercetările vizează și posibile infracțiuni de întrerupere a cursului sarcinii, lipsire de libertate în mod ilegal, violență în familie, amenințare și rele tratamente aplicate minorului.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile trebuie să clarifice atât împrejurările în care adolescenta ar fi fost supusă abuzurilor, cât și condițiile în care a fost efectuată întreruperea de sarcină. Până la stabilirea răspunderii penale printr-o hotărâre definitivă, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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