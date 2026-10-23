Un bărbat de 28 de ani din București este cercetat de polițiști după ce ar fi efectuat acte medicale timp de trei ani, fără să dețină calitatea de medic, într-un punct de lucru al unei clinici din Bragadiru, județul Ilfov. În urma perchezițiilor desfășurate la două adrese din București și Bragadiru, anchetatorii au ridicat peste 264.000 de lei și 1.650 de euro, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea investigată.

Cazul este anchetat de polițiștii din Ilfov, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu. Direcția de Sănătate Publică Ilfov a suspendat activitatea punctului de lucru al clinicii, iar autoritățile urmează să stabilească măsurile legale privind aparatura medicală utilizată.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, cercetările vizează suspiciunea că bărbatul ar fi efectuat acte medicale fără să aibă dreptul legal de a practica medicina.

„Din cercetări a reieșit că, în ultimii trei ani, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul București, ar fi efectuat acte medicale fără a deține calitatea de medic, în cadrul unui punct de lucru situat în orașul Bragadiru, județul Ilfov”, a transmis IPJ Ilfov.

Joi, 22 octombrie, anchetatorii au efectuat percheziții la două adrese din București și Bragadiru. În timpul operațiunilor, polițiștii au ridicat 264.100 de lei și 1.650 de euro, sume despre care există suspiciunea că ar avea legătură cu activitatea infracțională investigată.

Bărbatul a fost dus la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov pentru audieri și continuarea cercetărilor.

La percheziții au participat și reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Ilfov. În urma verificărilor, aceștia au suspendat activitatea punctului de lucru al clinicii în care bărbatul ar fi efectuat actele medicale.

De asemenea, reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România urmează să dispună măsurile legale referitoare la aparatura medicală folosită.

Intervenția mai multor instituții urmărește verificarea aspectelor care țin atât de exercitarea legală a profesiei, cât și de utilizarea echipamentelor medicale în cadrul unității respective.

Până la finalizarea anchetei, autoritățile trebuie să stabilească împrejurările în care ar fi fost desfășurată activitatea, precum și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal care vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Anchetatorii urmăresc să stabilească întreaga activitate presupus infracțională și să dispună măsurile prevăzute de lege.

În acest stadiu, bărbatul este cercetat, iar acuzațiile trebuie analizate în cadrul procedurilor judiciare. Cercetările nu reprezintă, prin ele însele, o dovadă a vinovăției.