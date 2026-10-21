Procurorii DIICOT au efectuat miercuri, 21 octombrie 2026, două percheziții domiciliare în București, într-un dosar privind presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentative de alterare a datelor informatice.

Ancheta vizează o acțiune care ar avea legătură cu Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, care a fost adus din arest la sediul DIICOT pentru audieri.

Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), un bărbat de 35 de ani ar fi scanat, la solicitarea unui alt bărbat, un imobil din Mogoșoaia, județul Ilfov, pentru a identifica mijloacele tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori.

Surse judiciare au identificat persoana de 64 de ani menționată în comunicatul oficial drept Călin Georgescu.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală. Anchetatorii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în cadrul unei cauze penale care vizează operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formele de autorat și instigare, precum și tentativa la infracțiunile de alterare a integrității datelor informatice și perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Potrivit IGPR, faptele investigate ar fi avut loc în contextul unor măsuri de supraveghere tehnică dispuse de organele judiciare într-un alt dosar penal instrumentat de DIICOT.

Conform datelor prezentate de polițiști, la 26 septembrie 2026, un bărbat de 35 de ani ar fi verificat imobilul unui bărbat de 64 de ani din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. Demersul ar fi urmărit identificarea echipamentelor de înregistrare audio-video utilizate de anchetatori.

Investigația vizează și suspiciunea că operațiunea ar fi avut ca scop alterarea datelor informatice sau perturbarea sistemelor folosite pentru aplicarea măsurilor de supraveghere tehnică.

Autoritățile precizează că rezultatul urmărit nu s-ar fi produs. Mai exact, potrivit comunicatului IGPR, alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare nu ar fi avut loc din motive independente de voința persoanelor implicate.

Anchetatorii arată că verificarea imobilului din Mogoșoaia ar fi avut loc după o percheziție domiciliară efectuată de DIICOT la aceeași adresă, la 21 septembrie 2026. În cadrul acelei cauze penale fuseseră dispuse și măsuri de supraveghere tehnică.

Potrivit IGPR, împrejurările în care s-au desfășurat aceste activități ar fi fost cunoscute de cei doi bărbați. Acest element face parte din contextul factual analizat de anchetatori pentru stabilirea scopului operațiunii și a eventualelor responsabilități penale.

Călin Georgescu a fost scos din Arestul Central și dus la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri, potrivit informațiilor publicate de News.ro. Identitatea bărbatului de 64 de ani menționat în comunicatul poliției a fost atribuită fostului candidat la prezidențiale de surse judiciare citate de agenția de presă.

Cazul se desfășoară în paralel cu procedurile judiciare privind măsura preventivă dispusă în cazul lui Georgescu. Potrivit relatării News.ro, acesta se afla în arest preventiv în așteptarea unei decizii definitive după ce Tribunalul București hotărâse plasarea sa în arest la domiciliu.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Perchezițiile și audierile fac parte din activitățile de urmărire penală prin care procurorii încearcă să stabilească împrejurările faptelor cercetate și rolul fiecărei persoane implicate. Suspiciunile investigate nu reprezintă, prin ele însele, o constatare a vinovăției.