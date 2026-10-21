Cristela Georgescu este nemulțumită de modul în care a fost gestionat interviul realizat de Marius Tucă, marți seară, în special în privința restricțiilor financiare impuse materialului. Soția lui Călin Georgescu a făcut publică o serie de clarificări după ce dialogul său din emisiunea „Marius Tucă Show” de pe site-ul Gândul nu a putut fi vizionat de toți fanii.

Cristela Georgescu a făcut publică o serie de clarificări după ce dialogul său din emisiunea „Marius Tucă Show” a fost oprit de la difuzare, iar accesul la vizionarea materialului ar fi fost restricționat pentru abonați. Într-un mesaj de pe pagina ei de Facebook, postat luni seara, aceasta susține că nu a fost informată în prealabil despre nicio condiționare financiară și că nu a negociat aspecte financiare pentru participarea la emisiune.

În mesajul adresat celor care au dorit să urmărească dialogul în direct, Cristela Georgescu afirmă că a acceptat invitația la emisiunea realizată de Marius Tucă fără să cunoască existența unor eventuale condiții financiare sau legate de audiență.

„Am acceptat invitația la această emisiune cu bună-credință, fără să mi se comunice sau să cunosc vreo condiționare prealabilă de natură financiară sau legată de audiență”, a transmis aceasta.

Totodată, Cristela Georgescu precizează că nu a convenit nicio înțelegere financiară pentru prezența sa în emisiune și că nu ar fi primit informații despre eventuale condiții de acest fel nici înainte, nici în timpul sau după încheierea dialogului.

Potrivit declarației sale, Cristela Georgescu ar fi aflat despre sistarea difuzării și limitarea accesului la emisiune abia la ieșirea din clădirea redacției, de la echipa care o însoțea.

Aceasta susține că nu fusese informată de echipa care a invitat-o cu privire la o eventuală condiționare financiară a difuzării materialului.

În aceeași postare, Cristela Georgescu afirmă că situația dificilă prin care trece familia sa nu ar trebui folosită pentru obținerea unor beneficii.

„Consider, ca principiu, că situația extrem de dificilă prin care trece familia noastră nu trebuie speculată de nimeni, în scopul obținerii unor beneficii de orice natură”, a transmis aceasta.

Textul său l-a marcat cu numere, pentru a scoate în evidență ce anume are de reproșat.

„3.Nu am fost informată, înainte, în timpul sau după emisiune, de către echipa care m-a invitat, despre vreo condiționare financiară privind difuzarea dialogului.

4. Am aflat despre sistarea difuzării și restricționarea accesului la emisiune doar pentru abonați abia la ieșirea din clădirea redacției, de la echipa care mă însoțea.

5. Consider, ca principiu, că situația extrem de dificilă prin care trece familia noastră nu trebuie speculată de nimeni, în scopul obținerii unor beneficii de orice natură”.

La finalul mesajului, ea le-a mulțumit celor care i-au oferit sprijin în ultimii doi ani și a încheiat cu un apel la demnitate, decență și credință.

„Nu știu care e cursul istoriei, dar știu că împreună – unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, vom fi mereu de partea ei bună!”, a scris Cristela Georgescu.

Declarația Cristelei Georgescu clarifică poziția acesteia cu privire la participarea la emisiune și la lipsa unei înțelegeri financiare, potrivit propriilor afirmații. Deocamdată, Marius Tucă nu a reacționat. Dar trebuie spus că nu e vorba de nimic altceva decât de practica media de a difuza în mediul online materiale video contra cost pentru a acoperi costurile redacționale.

În mediul online, monetizarea interviurilor și a materialelor video reprezintă o componentă importantă pentru creatorii de conținut și publicațiile care își distribuie producțiile pe platforme digitale.

Interviul dintre Cristela Georgescu și Marius Tucă a ajuns în centrul acestei controverse legate de componenta financiară a difuzării sale. Nemulțumirea pe care Cristela Georgescu și-a manifestat-o public pe Facebook are legătură strict cu limitarea posibilităților de a fi văzut gratuit în mediul online.