Cristela Georgescu a lansat acuzații la adresa anchetatorilor implicați în dosarul soțului său, Călin Georgescu, susținând că măsurile dispuse în acest caz au fost disproporționate. Invitată la emisiunea „Marius Tucă Show”, aceasta a afirmat că dosarul are caracter politic și că, în opinia sa, acuzațiile formulate împotriva fostului candidat la președinție nu sunt susținute de probe.

Soția lui Călin Georgescu a criticat inclusiv măsurile preventive dispuse în cauză și a relatat că cei doi copii ai familiei ar fi fost afectați de intervențiile anchetatorilor. Printre situațiile descrise de aceasta se numără verificarea rucsacurilor copiilor înainte de plecarea la școală.

În timpul interviului, Cristela Georgescu a afirmat că dosarul soțului său ar avea motivații politice. Ea a contestat acuzațiile și a susținut că nu ar exista dovezi care să demonstreze faptele imputate lui Călin Georgescu.

„Cred că toți juriștii de bun simț și profesioniști au observat că este un dosar politic. Internetul e plin, dacă nu îi cenzurează… Un dosar politic este un dosar cu acuzații nefondate. Noi, până în acest moment, nu avem absolut nicio probă că fapta s-a săvârșit, că s-au cerut bani și că a Călin intrat în posesia banilor. Acuzațiile sunt nefondate. Toate măsurile care au fost luate sunt disproporționale cu fapta. Judecătorul de drepturi și libertăți a explicat acum, în motivarea aceasta, că arestul preventiv este o măsură disproporțională.”, a afirmat soția lui Călin Georgescu.

Declarațiile reprezintă poziția acesteia cu privire la dosar și la măsurile dispuse de autorități.

Un alt subiect abordat în emisiune a fost impactul acestor percheziții asupra celor doi băieți ai familiei. Cristela Georgescu a susținut că rucsacurile copiilor au fost verificate înainte ca aceștia să plece la școală.

„Copiii au fost percheziționați în rucsace înainte de a pleca la școală. Asta a fost procedura. Categoric că sunt multe proceduri care încalcă drepturile și libertățile. Tocmai de asta spun că este un dosar politic. Mesajul meu legat de această situație cu copiii… Unul dintre băieți a rămas singur, nu s-a gândit nimeni ce face acel copil. Celălalt a văzut ce a văzut… Când au venit să-l ridice pentru restul de 30 de zile, iarăși și-au văzut tatăl încătușat. Mă rog ca durerea pe care o vor simți cândva anchetatorii văzându-și copiii nedreptățiți să nu se compare cu ce am trăit noi.”, a declarat aceasta.

Soția fostului candidat la președinție a mai relatat că unul dintre copii ar fi rămas singur la bazinul de înot, în timp ce celălalt ar fi asistat la perchezițiile efectuate la domiciliu.

Cristela Georgescu a susținut că intervențiile autorităților au avut consecințe asupra familiei, în special asupra copiilor. Ea a criticat și momentul în care, potrivit relatării sale, băieții și-ar fi văzut tatăl încătușat, atunci când acesta a fost preluat pentru continuarea perioadei de arest preventiv.