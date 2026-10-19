Călin Georgescu așteaptă ca luni, 19 octombrie, să îi fie comunicată oficial motivarea deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a transmis că documentul nu a ajuns încă la avocații săi și că dosarul ar putea fi înaintat Curții de Apel București, unde urmează să fie analizată contestația procurorilor DIICOT.

Călin Georgescu a transmis sâmbătă, 17 octombrie, un mesaj pe Facebook în care a explicat că nu a primit încă, pe cale oficială, motivarea hotărârii Tribunalului București privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu.

Reacția sa a venit după apariția în presă a unor informații prezentate drept fragmente din documentul întocmit de judecător. Fostul candidat a arătat că acestea par autentice, dar că nu le poate confirma înainte ca motivarea să fie comunicată avocaților.

„În presă au apărut informații prezentate ca fiind extrase din motivarea hotărârii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Deși informațiile par veridice, nu le putem confirma deocamdată, întrucât nici noi, nici avocații noștri nu am primit încă încheierea motivată pe cale oficială. Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile Estimăm că aceasta ne va fi comunicată luni, când este posibil să fie înaintat și dosarul către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați, alături de noi, informațiile oficiale.”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.

Tribunalul București a decis, pe 13 octombrie, înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura ar urma să intre în vigoare în momentul în care hotărârea rămâne definitivă.

Procurorii DIICOT au contestat soluția instanței, astfel că dosarul urmează să ajungă la Curtea de Apel București, care va analiza argumentele prezentate de părți.

Până la soluționarea definitivă a contestației, Călin Georgescu rămâne în arest preventiv.

Potrivit informațiilor apărute în presă, judecătorul Tribunalului București a apreciat că menținerea arestării preventive ar fi disproporționată în raport cu acuzațiile formulate și cu situația analizată în dosar.

Instanța ar fi avut în vedere inclusiv comportamentul anterior al lui Călin Georgescu, care s-ar fi prezentat la solicitările organelor judiciare și nu ar fi încercat să se sustragă anchetei în perioadele în care s-a aflat în libertate.

De asemenea, judecătorul ar fi luat în considerare circumstanțele personale ale fostului candidat, apreciind că arestul la domiciliu ar putea reprezenta o măsură suficientă în această etapă a procedurilor judiciare.

Aceste informații au fost prezentate în presă înainte de comunicarea oficială a motivării către avocații lui Călin Georgescu.

Luni, 19 octombrie, ar putea fi comunicată oficial motivarea Tribunalului București. Totodată, dosarul ar putea fi înaintat Curții de Apel București pentru analizarea contestației formulate de procurorii DIICOT. Judecătorii instanței superioare vor decide dacă mențin soluția de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu sau dacă admit contestația procurorilor.

În prima situație, Călin Georgescu ar urma să fie plasat în arest la domiciliu, în condițiile stabilite de instanță. În cazul în care Curtea de Apel admite contestația și dispune menținerea arestării preventive, fostul candidat va rămâne în detenție.

Călin Georgescu este cercetat într-un dosar în care procurorii îl acuză că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro. Acesta a respins acuzațiile.

Până în prezent, nu a fost confirmat oficial că soluționarea contestației DIICOT va avea loc luni. Data de 19 octombrie a fost indicată de Călin Georgescu drept momentul estimat pentru primirea motivării și posibila înaintare a dosarului către Curtea de Apel București.