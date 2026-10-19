Justitie

Călin Georgescu, în așteptarea motivării instanței. Ce urmează în dosarul său

Călin Georgescu, în așteptarea motivării instanței. Ce urmează în dosarul săuCalin Georgescu. Sursa foto: INQUAM
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu așteaptă ca luni, 19 octombrie, să îi fie comunicată oficial motivarea deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a transmis că documentul nu a ajuns încă la avocații săi și că dosarul ar putea fi înaintat Curții de Apel București, unde urmează să fie analizată contestația procurorilor DIICOT.

Călin Georgescu așteaptă motivarea oficială a instanței

Călin Georgescu a transmis sâmbătă, 17 octombrie, un mesaj pe Facebook în care a explicat că nu a primit încă, pe cale oficială, motivarea hotărârii Tribunalului București privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu.

Reacția sa a venit după apariția în presă a unor informații prezentate drept fragmente din documentul întocmit de judecător. Fostul candidat a arătat că acestea par autentice, dar că nu le poate confirma înainte ca motivarea să fie comunicată avocaților.

„În presă au apărut informații prezentate ca fiind extrase din motivarea hotărârii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Deși informațiile par veridice, nu le putem confirma deocamdată, întrucât nici noi, nici avocații noștri nu am primit încă încheierea motivată pe cale oficială.

Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii
Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii
Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile
Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile

Estimăm că aceasta ne va fi comunicată luni, când este posibil să fie înaintat și dosarul către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați, alături de noi, informațiile oficiale.”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.

DIICOT a contestat hotărârea Tribunalului București

Tribunalul București a decis, pe 13 octombrie, înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura ar urma să intre în vigoare în momentul în care hotărârea rămâne definitivă.

Procurorii DIICOT au contestat soluția instanței, astfel că dosarul urmează să ajungă la Curtea de Apel București, care va analiza argumentele prezentate de părți.

Până la soluționarea definitivă a contestației, Călin Georgescu rămâne în arest preventiv.

Tribunalul București

Tribunalul București Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce argumente au fost invocate în motivarea instanței

Potrivit informațiilor apărute în presă, judecătorul Tribunalului București a apreciat că menținerea arestării preventive ar fi disproporționată în raport cu acuzațiile formulate și cu situația analizată în dosar.

Instanța ar fi avut în vedere inclusiv comportamentul anterior al lui Călin Georgescu, care s-ar fi prezentat la solicitările organelor judiciare și nu ar fi încercat să se sustragă anchetei în perioadele în care s-a aflat în libertate.

De asemenea, judecătorul ar fi luat în considerare circumstanțele personale ale fostului candidat, apreciind că arestul la domiciliu ar putea reprezenta o măsură suficientă în această etapă a procedurilor judiciare.

Aceste informații au fost prezentate în presă înainte de comunicarea oficială a motivării către avocații lui Călin Georgescu.

Ce urmează în dosarul lui Călin Georgescu

Luni, 19 octombrie, ar putea fi comunicată oficial motivarea Tribunalului București. Totodată, dosarul ar putea fi înaintat Curții de Apel București pentru analizarea contestației formulate de procurorii DIICOT. Judecătorii instanței superioare vor decide dacă mențin soluția de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu sau dacă admit contestația procurorilor.

În prima situație, Călin Georgescu ar urma să fie plasat în arest la domiciliu, în condițiile stabilite de instanță. În cazul în care Curtea de Apel admite contestația și dispune menținerea arestării preventive, fostul candidat va rămâne în detenție.

Călin Georgescu este cercetat într-un dosar în care procurorii îl acuză că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro. Acesta a respins acuzațiile.

Până în prezent, nu a fost confirmat oficial că soluționarea contestației DIICOT va avea loc luni. Data de 19 octombrie a fost indicată de Călin Georgescu drept momentul estimat pentru primirea motivării și posibila înaintare a dosarului către Curtea de Apel București.

Stiri calde

17:35 - Situație critică la Cernavodă: Nivelul Dunării a scăzut sub pragul de siguranță pentru răcirea reactoarelor

17:25 - Kremlinul confirmă discuțiile despre o întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping

17:17 - Daniel Zamfir a primit aviz favorabil pentru Ministerul Economiei. Relansarea economică, prioritatea mandatului

17:08 - Bunicul elevului implicat în atacul din Bistrița susține că nepotul lui s-ar fi luptat cu bullyingul: „E vina sistemu...

16:58 - Patru zodii chinezești intră într-o perioadă mai bună pe 20 octombrie. Ce schimbări sunt anunțate

16:47 - Vești pentru militarii în rezervă. Radu Oprea, avizat la Apărare, anunță ce se întâmplă cu indexarea pensiilor militare

16:39 - Detalii despre starea victimelor din atacul de la Bistrița. Cadru didactic înjunghiat de un elev de clasa a VII-a

16:30 - Val de demisii la Palatul Victoria. Consilierii de stat susținuți de PNL pleacă din Guvernul Bolojan

HAI România!

Criza de identitate care alimentează nemulțumirile din Europa. De ce tinerii se simt excluși

Criza de identitate care alimentează nemulțumirile din Europa. De ce tinerii se simt excluși

Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia

Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Proiecte speciale