Procurorii DIICOT au contestat miercuri, 14 octombrie, decizia Tribunalului București prin care arestul preventiv al lui Călin Georgescu a fost înlocuit cu arestul la domiciliu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale nu poate părăsi deocamdată Arestul Central, întrucât hotărârea nu este definitivă. Contestația va fi analizată de Curtea de Apel București, aceeași instanță care a dispus arestarea sa pe 29 septembrie, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Curtea de Apel București urmează să analizeze din nou măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu, după contestația formulată de procurori. Pe 29 septembrie, aceeași instanță a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale și a omului de afaceri Ionel Rusen.

La acel moment, judecătorii Curții de Apel au schimbat hotărârea Tribunalului București, care respinsese solicitarea DIICOT privind arestarea preventivă și dispusese controlul judiciar.

Soluția din 29 septembrie a fost pronunțată de un complet de divergență, după ce primii doi magistrați nu au ajuns la un acord.

Hotărârea din 13 octombrie, prin care Georgescu a obținut înlocuirea arestului preventiv, a fost pronunțată de judecătorul Vlad Andriescu. Același magistrat respinsese pe 22 septembrie propunerea inițială de arestare formulată de procurori.

În cazul în care hotărârea Tribunalului București va fi menținută, fostul candidat va fi plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Instanța a stabilit și o serie de obligații pe care acesta va trebui să le respecte pe durata măsurii preventive. Potrivit încheierii comunicate de Tribunalul București, Georgescu este obligat:

„Să se prezinte la orice chemare a organelor de urmărire penală sau a instanței, să nu comunice cu persoana vătămată, membrii familiei acesteia, martorii, experții sau ceilalți participanți la comiterea infracțiunii și să comunice periodic informații despre mijloacele de existență.”

Obligația privind veniturile intervine în condițiile în care contractul său de muncă de la universitate este suspendat din noiembrie 2024. Totodată, procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe conturi bancare.

Una dintre condițiile impuse de instanță privește interdicția de a lua legătura cu martorii din dosar, situație care a ridicat întrebări în legătură cu soția fostului candidat, Cristela Georgescu. Potrivit informațiilor prezentate în relatarea televizată, aceasta nu fusese citată, până la acel moment, pentru a da declarații în calitate de martor. Cristela Georgescu participase însă la perchezițiile informatice efectuate asupra dispozitivelor ridicate din locuința celor doi.

În documentul instanței sunt indicate categoriile de persoane cu care inculpatul nu are voie să comunice, fără ca soția sa să fie menționată nominal. Prin urmare, informațiile disponibile nu indică existența unei interdicții exprese privind comunicarea dintre cei doi soți.

Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri formulate de omul de afaceri Răzvan Leu. Potrivit acuzațiilor procurorilor, acestuia i-ar fi fost promis un credit de șase milioane de euro, pentru obținerea căruia trebuia să achite o garanție. După efectuarea plății, omul de afaceri ar fi primit o nouă propunere, care presupunea creșterea finanțării la 15 milioane de euro, cu condiția achitării unei sume suplimentare.

Creditul promis nu ar mai fi fost acordat, iar prejudiciul estimat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Contestația DIICOT privește exclusiv măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu. Hotărârea Curții de Apel București nu va reprezenta o decizie asupra vinovăției fostului candidat în dosarul penal.