Călin Georgescu nu pleacă încă acasă. Cât timp au procurorii să conteste hotărârea

Călin Georgescu rămâne deocamdată în Arestul Central, deși Tribunalul București a admis cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale de schimbare a măsurii preventive. Acesta va putea fi eliberat doar după ce hotărârea instanței va deveni definitivă.

Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă. Procurorii DIICOT au la dispoziție 48 de ore de la comunicare pentru a o contesta la Curtea de Apel București.

Dacă anchetatorii atacă soluția, judecătorii instanței superioare vor analiza din nou măsura preventivă. Aceștia vor decide dacă mențin arestul la domiciliu sau admit contestația formulată de procurori. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, Călin Georgescu rămâne în arest preventiv.

În situația în care decizia Tribunalului București devine definitivă, fostul candidat la prezidențiale va putea părăsi centrul de arestare și va executa măsura preventivă la domiciliu.

Cererea lui Călin Georgescu a fost soluționată de judecătorul Vlad Andriescu. Același magistrat analizase, pe 22 septembrie, prima propunere de arestare preventivă înaintată de procurorii DIICOT. La acel moment, judecătorul a respins solicitarea anchetatorilor și a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii au contestat soluția, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București. Pe 29 septembrie, instanța a admis contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile.

Hotărârea Curții de Apel a fost luată după constituirea unui complet de divergență. Cei doi judecători care au analizat inițial cauza au avut opinii diferite cu privire la necesitatea arestării preventive.

Unul dintre magistrați a considerat că măsura era justificată, în timp ce celălalt a apreciat că nu era necesară privarea de libertate. După intervenția unui al treilea judecător, instanța a decis arestarea preventivă.

Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Dosarul vizează o presupusă fraudă de 1,1 milioane de euro.

Ancheta a început în urma plângerii depuse de un om de afaceri din Buzău, care susține că a pierdut această sumă într-o afacere cu metale prețioase. Potrivit acuzațiilor procurorilor, bărbatul ar fi fost convins să transfere sume importante de bani pentru obținerea unei finanțări care, în cele din urmă, nu s-ar mai fi realizat.

La pronunțarea hotărârii de arestare preventivă din 29 septembrie, judecătorii Curții de Apel București au luat în considerare și indicii privind posibile pregătiri ale lui Călin Georgescu pentru a părăsi România.