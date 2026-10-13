Update. Tribunalul București a decis marți, 13 octombrie, înlocuirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu. Hotărârea nu este definitivă, astfel că acesta nu va părăsi astăzi Arestul Central. Transferul la domiciliu depinde de decizia definitivă a Curții de Apel București. Pronunțarea fusese amânată cu o zi, iar Georgescu rămâne în custodie până la clarificarea situației sale juridice.

„Prin încheierea din data de 13.10.2026, pronunțată în dosarul nr. 41685/3/2026 al Tribunalului BUCUREŞTI, s-a admis cererea formulată de inculpatul G.C. de înlocuire a măsurii preventive, prin care s-a dispus înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a încheierii. Totodată, s-a stabilit ca pe durata acestei măsuri, G.C. să se prezinte la orice chemare a organelor de urmărire penală sau a instanței, să nu comunice cu persoana vătămată, membrii familiei acesteia, martorii, experții sau ceilalți participanți la comiterea infracțiunii și să comunice periodic informații despre mijloacele de existență. Soluția poate fi atacată cu contestație în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în minuta instanței.

Știrea inițială

Călin Georgescu așteaptă marți, 13 octombrie, o decizie a Tribunalului București care i-ar putea permite să părăsească Arestul Central. Hotărârea instanței a fost amânată cu o zi, după ce judecătorii au analizat luni, 12 octombrie, cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a arestului preventiv. Judecătorii urmează să stabilească dacă acesta poate fi plasat în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

Cererea a fost analizată luni, 12 octombrie, de magistratul Vlad Andriescu de la Tribunalul București. Acesta este judecătorul care, pe 22 septembrie, a respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă a fostului candidat și a dispus plasarea sa sub control judiciar.

Hotărârea de atunci a fost contestată de procurori. Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în dosar. Decizia Curții de Apel a fost luată de un complet de divergență, după ce primii doi judecători nu au ajuns la un acord în privința măsurilor preventive.

Astfel, marți, Tribunalul București trebuie să decidă dacă există motive pentru înlocuirea arestului preventiv. O eventuală admitere a cererii nu ar însemna închiderea dosarului penal.

Ancheta în care este cercetat Călin Georgescu a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, care susține că ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro. Potrivit informațiilor din dosar, omul de afaceri ar fi fost atras într-un proiect care presupunea tranzacții cu metale prețioase. Pentru finanțarea operațiunilor era necesară obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro.

Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să discute cu Ionel Rusen. Acesta i-ar fi făcut legătura cu Massimiliano Arena, un cetățean italian prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția. Pentru accesarea creditului, omului de afaceri i s-ar fi cerut o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Georgescu.

Ulterior, Răzvan Leu ar fi fost convins să transfere încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis posibilitatea majorării finanțării la 15 milioane de euro.

Creditul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri susține că nu și-a recuperat cei 1,1 milioane de euro. Acuzațiile fac obiectul anchetei penale, iar vinovăția persoanelor cercetate nu a fost stabilită definitiv.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că, din momentul în care Călin Georgescu a fost plasat în arest preventiv, au fost aplicate 124 de amenzi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, în valoare totală de peste 100.000 de lei.