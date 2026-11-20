Apărarea lui Viorel Pașca, inculpat în dosarul azilelor groazei pentru constituire a unui grup criminal organizat și trafic de persoane, contestă dur sumele stabilite de anchetatori pentru eliberarea unei copii a dosarului de urmărire penală. Potrivit avocatului Răzvan Doseanu, costurile ajung la aproape 30.000 de lei în format electronic și depășesc 74.000 de lei pe suport tipărit, conform România TV.

Avocatul Răzvan Doseanu s-a deplasat la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru a solicita copia completă a dosarului în care este cercetat Viorel Pașca. Reprezentanții instituției i-au transmis că materialul adunat până în prezent cuprinde 247 de volume, însumând 149.719 de pagini.

Deși documentele sunt deja scanate, eliberarea lor în format digital presupune o taxă substanțială. Apărătorul a explicat cum s-a ajuns la nota de plată finală și ce ar presupune varianta imprimată:

„La casierie (n.r. - a DIICOT) s-a calculat suma, potrivit tarifului stabilit prin Ordinul procurorului general nr. 17/2014, modificat prin Ordinul nr. 247/2025: 0,20 lei pe pagină, adică 29.943,80 lei, plus 45 de lei pentru stick-ul de memorie. În total, 29.988,80 lei, pentru volumele existente la acea dată. Volumele care se vor adăuga de acum înainte se vor plăti separat. Dacă aș fi cerut dosarul tipărit, la 0,50 lei pagina, suma ar fi trecut de 74.000 de lei”, spune Răzvan Doseanu.

Conform articolului 94 din Codul de procedură penală, avocatul are dreptul să studieze dosarul și să obțină copii ale actelor, însă contra cost. Răzvan Doseanu susține că studierea gratuită la sediul DIICOT nu reprezintă o opțiune practică având în vedere amploarea probatoriului.

Acesta a făcut un calcul estimativ al timpului necesar pentru parcurgerea integrală a documentelor la sediu, arătând că volumul de muncă s-ar întinde pe sute de zile, interval în care pot apărea noi file și volume.

„În asemenea condiții, copia este singura modalitate reală prin care apărarea poate afla ce conține dosarul”, a mai subliniat avocatul, citat de ebihoreanul.

În susținerea poziției sale, apărătorul face trimitere la Directiva europeană 2012/13/UE privind dreptul la informare în procedurile penale, argumentând că aceasta garantează accesul gratuit la materialele din dosar. În opinia sa, tarifele practicate creează o inechitate majoră între inculpații cu resurse financiare și cei care nu își pot permite plata.

„Inculpatul care are 30.000 de lei își citește dosarul. Cel care nu are această sumă se apără fără să-și cunoască dosarul”.

Avocatul Răzvan Doseanu propune ca fișierele existente deja în format electronic să fie puse la dispoziție gratuit, urmând ca părțile să suporte doar costul suportului de stocare. Pentru copiile pe hârtie, acesta sugerează ca suma să fie avansată de stat și decontată la finalul procesului în funcție de rezultat: în sarcina inculpatului dacă este condamnat, sau a statului în caz de achitare ori încetare a procesului penal.

Pentru ca aceste schimbări să fie aplicate, este necesară revizuirea Codului de procedură penală și a normelor privind tarifele. Apărătorul susține că actualul cadru afectează dreptul la apărare și „egalitatea de arme între apărare și acuzare”.

„Fac un apel public la toți parlamentarii să modifice de urgență această prevedere care încalcă în mod grav dreptul la apărare”, a spus Doseanu.