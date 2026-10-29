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UNBR: Avocatul nu trebuie confundat cu cel pe care îl apără

UNBR: Avocatul nu trebuie confundat cu cel pe care îl apără
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Din cuprinsul articolului

Avocatul nu se identifică nici cu clientul său, nici cu faptele de care acesta este acuzat, arată într-un comunicat Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR). El își exercită profesia și contribuie la garantarea dreptului la apărare, indiferent de natura acuzațiilor.

UNBR: Avocații nu trebuie identificați cu clienții

Potrivit punctului 18 din Principiile de bază ale ONU privind rolul avocaților, aceștia nu trebuie identificați cu clienții sau cu cauzele lor ca urmare a exercitării atribuțiilor profesionale.

Punctul 16 al aceluiași document prevede, la rândul său, că avocații trebuie să își poată exercita profesia fără intimidare ori ingerințe nejustificate și fără sancțiuni pentru activitatea desfășurată în conformitate cu îndatoririle și normele profesionale.

Același standard se regăsește în articolul 6 alineatul (5) din Convenția Consiliului Europei pentru protecția profesiei de avocat: avocații nu trebuie să sufere consecințe defavorabile ca urmare a identificării lor cu clienții sau cu cauzele acestora.

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Poziția UNBR, după scandalul de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Dacă un avocat se teme că preluarea unui dosar îi poate afecta cariera, poate ajunge să refuze cauza.

Acest principiu este esențial în orice societate democratică.

avocati

avocati © Arne9001 | Dreamstime.com

În acest context, Uniunea Națională a Barourilor din România atrage atenția că anunțul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind îndepărtarea din activitate a unui cadru didactic pe motiv că, în calitate de avocat, asigură apărarea unui inculpat (lector la aceeași universitate) transmite un mesaj grav pentru dreptul la apărare și pentru statul de drept: acela că un avocat poate suporta consecințe profesionale pentru că a acceptat să apere o persoană acuzată.

O măsură menținută pe întreaga durată a procesului ar putea avea efecte profesionale timp de ani. Așa cum a fost prezentată, aceasta apare ca o veritabilă formă punitivă îndreptată împotriva avocatului care exercită dreptul la apărare.

Se cere respectarea principiilor

Înțelegem emoția și revolta provocate de acuzațiile referitoare la fapte de violență și agresiune sexuală. Însă presiunea publică nu trebuie să conducă la abdicarea de la principii esențiale pentru funcționarea corectă a justiției.

UNBR solicită conducerii facultății să reanalizeze măsurile anunțate, cu respectarea în tot a principiilor enunțate și fără a pune sub semnul întrebării rolul avocatului și dreptul la apărare.

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