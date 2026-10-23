Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut într-un dosar de hărțuire sexuală, după ce două studente l-au acuzat că le-ar fi condiționat promovarea examenelor de favoruri sexuale. Tudorel Toader a respins public acuzațiile, susținând într-un mesaj pe Facebook că dosarul ar reprezenta un atac îndreptat împotriva sa.

Cele două tinere susțin că lectorul le-ar fi făcut avansuri sexuale după ce nu reușiseră să promoveze un examen în prima sesiune. Una dintre ele a relatat că ar fi întreținut relații sexuale cu acesta în două împrejurări diferite.

Tudorel Toader a reacționat vineri la reținerea fiului său, afirmând că acuzațiile ar face parte dintr-o acțiune organizată pentru a-l afecta personal.

Potrivit relatărilor publicate de Reporter de Iași, cele două studente ar fi fost abordate de Alexandru Toader după ce nu promovaseră examenul susținut în prima sesiune.

Una dintre tinere a povestit că ar fi acceptat avansurile lectorului și că ar fi întreținut relații sexuale cu acesta, prima dată în biroul său din facultate, iar ulterior într-un birou notarial din centrul municipiului Iași, deținut de Alexandru Toader. Studenta a descris și modul în care susține că lectorul ar fi încercat să o convingă să accepte propunerile sale.

”Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt nişte sacrificii de urmat. Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, a povestit una dintre studente jurnaliştilor de la Reporter de Iaşi, despre modul cum a fost abordată de către Alexandru Toader.

Tânăra a susținut că ulterior a abandonat studiile la Facultatea de Drept și că în prezent se pregătește să finalizeze o altă specializare universitară.

Cele două studente au mai afirmat că ar exista și alte persoane care ar fi trecut prin situații asemănătoare în cadrul facultății. Aceste susțineri nu reprezintă, în sine, constatări definitive ale anchetatorilor.

Fostul ministru al Justiției a publicat vineri un mesaj pe Facebook în care a contestat acuzațiile formulate împotriva fiului său.

Tudorel Toader a susținut că în spatele situației s-ar afla o avocată care ar avea dosare penale și care ar fi urmărit să obțină avantaje în propria situație juridică. Potrivit fostului ministru, aceasta le-ar fi determinat pe cele două studente să facă declarații împotriva lui Alexandru Toader și ar fi implicat un jurnalist în înregistrarea mărturiilor.

”Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui. De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal”, a afirmat Tudorel Toader.

Afirmațiile fostului ministru reprezintă propria sa interpretare a împrejurărilor în care a fost deschis dosarul penal.

În aceeași postare, Tudorel Toader a criticat procedura care a dus la reținerea fiului său, susținând că acesta nu ar fi avut posibilitatea să își pregătească apărarea înainte de prezentarea acuzațiilor. Fostul ministru a invocat și situația familială a lui Alexandru Toader, afirmând că acesta are doi copii, dintre care unul este născut de numai câteva săptămâni.

El a susținut că ”fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni”.

Tudorel Toader a afirmat că are încredere că magistrații vor dispune punerea în libertate a fiului său.

”Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate. Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia”, a mai spus Tudorel Toader.

Ancheta polițiștilor a început în toamna anului trecut, în urma unui articol publicat de jurnaliștii de la Reporter de Iași.

La momentul apariției acuzațiilor, Alexandru Toader preda Drept Civil studenților din anul I al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În noiembrie 2025, conducerea facultății a hotărât ca lectorul să nu mai desfășoare activități didactice până la clarificarea situației. Decizia a fost luată după apariția acuzațiilor de hărțuire sexuală formulate de cele două studente.

Alexandru Toader beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar reținerea sa nu echivalează cu stabilirea vinovăției pentru faptele investigate.