Scandal la Facultatea de Drept din Iași. Acuzații de hărțuire la adresa lectorului Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției

Polițiștii din Iași au deschis o anchetă în cazul lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader și lector la Facultatea de Drept, acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente pentru ca acestea să promoveze examenele. Polițiștii ieșeni s-au autosesizat și au început verificările în acest sens.

Investigația poliției a fost declanșată după publicarea unui articol în Reporter de Iași, în care Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente.

Una dintre tinere a relatat pentru jurnaliști că a cedat avansurilor și a avut relații sexuale cu acesta, prima dată în biroul de la facultate, iar apoi la notariatul pe care Toader îl deține în centrul Iașiului.

Cele două studente ar fi fost abordate după ce nu au promovat examenul în prima sesiune. Ele susțin că nu sunt singurele victime și că astfel de situații ar mai exista în rândul colegelor lor de facultate.

„Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt nişte sacrificii de urmat. Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, a povestit una dintre studente.

Ar fi renunțat la facultate din cauza presiunilor

Tânăra susține că a renunțat la Facultatea de Drept și urmează acum o altă specializare universitară.

Întrebat de jurnaliștii Reporter de Iași despre acuzațiile care i se aduc, Alexandru Toader a evitat orice comentariu, spunând doar: „Momentan, eu vă zic că nu comentez. Nu v-am zis nici «Da», nici «Nu»”.

Alexandru Toader predă Drept Civil studenților din anul I.

Tatăl său, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a reacționat luni pe Facebook, afirmând că articolul reprezintă „un șantaj” și că, indirect, ar face parte dintr-o campanie îndreptată împotriva sa.

„Un articol de şantaj! «Sunteţi dispus, dacă aceste dovezi vor apărea, să renunţaţi la calitatea de cadru didactic?» - acesta este mobilul respectivului articol! Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine”, a arătat fostul ministru. La finalul mesajului, Tudorel Toader a lăsat să se înțeleagă că ar exista un joc de interese la mijloc.

„Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră. Este josnic şi nedrept să loveşti într-un om atacându-i copilul şi imaginea acestuia. Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!“, a arătat Tudorel Toader.