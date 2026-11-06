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Tatăl lui Meghan Markle, arestat în Florida într-un dosar privind materiale cu abuzuri asupra minorilor. Ce au descoperit anchetatorii

Tatăl lui Meghan Markle, arestat în Florida într-un dosar privind materiale cu abuzuri asupra minorilor. Ce au descoperit anchetatoriiThomas Markle. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Thomas Markle Sr., tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost arestat vineri, 6 noiembrie, în Florida, într-un dosar jcare vizează presupusa deținere de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Ancheta a pornit după ce fiul său, Thomas Markle Jr., ar fi descoperit sute sau chiar mii de imagini suspecte și le-ar fi predat autorităților din Filipine. Informația privind arestarea bărbatului în vârstă de 82 de ani a fost confirmată de surse apropiate cazului, arată Rețete și vedete.

Acesta a fost reținut de agenți federali la centrul Maravida Senior Living din Lakeland, Florida, unde locuia și primea îngrijire specializată.

Fiul lui Thomas Markle ar fi descoperit mii de imagini suspecte

Arestarea vine după ce poliția din Cebu, Filipine, a deschis o anchetă privind presupusa existență a unor materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor în locuința lui Thomas Markle Sr.

Potrivit publicației The Sun, Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, ar fi găsit „sute, dacă nu mii” de imagini suspecte în cutii în care erau păstrate fotografii, amintiri și obiecte de familie.

Tatăl lui Meghan Markle, arestat pentru abuz asupra copiilor
Tatăl lui Meghan Markle, arestat pentru abuz asupra copiilor
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Unele dintre materialele descoperite ar fi prezentat presupuse abuzuri sexuale asupra unor fete cu vârste de aproximativ 10-11 ani. Fiul bărbatului susține că a predat imaginile autorităților filipineze.

Acesta a declarat că a fost îngrozit de descoperire și că a considerat că trebuie să își denunțe tatăl.

Ulterior, Daily Mail a relatat că un jurnalist al publicației ar fi găsit alte materiale suspecte într-un spațiu de depozitare abandonat, care i-ar fi aparținut lui Thomas Markle Sr., în Mexic.

Printul Harry si Meghan Markle

Printul Harry si Meghan Markle / sursa foto: arhiva EvZ

Familia Markle este divizată. Tatăl lui Meghan respinge acuzațiile

Acuzațiile au provocat tensiuni în familia Markle. Samantha Markle, sora vitregă a ducesei de Sussex, și-a apărat tatăl și a susținut că afirmațiile fratelui său sunt inventate și urmăresc obținerea unor avantaje financiare.

Ea a afirmat că Thomas Markle Jr. ar încerca să se răzbune după ce tatăl lor i-ar fi retras sprijinul financiar. Mark Phillips, partenerul Samanthei, a contestat, la rândul său, acuzațiile.

Thomas Markle Sr. a negat categoric faptele care îi sunt imputate. Într-o declarație pentru Daily Mail, bărbatul a spus că este șocat și profund afectat de acuzațiile fiului său.

Acesta a susținut că nu ar putea comite asemenea fapte și că nu înțelege de ce fiul său încearcă să îl distrugă prin ceea ce consideră a fi minciuni.

Meghan Markle spune că este profund tulburată de anchetă

Meghan Markle, în vârstă de 45 de ani, a transmis publicației americane că este profund tulburată de informațiile despre anchetă și că se gândește la copiii care ar fi putut fi victime ale unor abuzuri.

Ducesa de Sussex a afirmat că protejarea minorilor trebuie să fie prioritatea autorităților. De asemenea, ea a amintit de acuzațiile apărute în 2018, care au contribuit la deteriorarea relației cu tatăl său.

Problemele de sănătate ale tatălui lui Meghan Markle

Potrivit The Sun, Thomas Markle Sr. ar fi fost diagnosticat cu demență. Bărbatul a părăsit locuința din Cebu în luna mai, după ce a suferit un accident vascular cerebral, urmat de formarea unui cheag de sânge și de amputarea ulterioară a piciorului stâng.

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