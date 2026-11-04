Prințul Harry și Meghan Markle vor ajunge marți, 10 noiembrie, la Parlamentul European din Bruxelles, pentru a participa la discuții privind siguranța copiilor pe internet. Informația a fost publicată de Politico, care a citat două persoane familiarizate cu organizarea deplasării. Deplasarea are loc în contextul preocupărilor europene privind protejarea minorilor de riscurile asociate platformelor digitale.

Deplasarea ducelui și ducesei de Sussex la Parlamentul European va avea ca temă principală protejarea minorilor în spațiul digital. Potrivit informațiilor publicate miercuri, cei doi intenționează să abordeze riscurile la care sunt expuși copiii atunci când utilizează internetul și platformele online.

La momentul anunțării vizitei, nu erau disponibile detalii despre formatul întâlnirilor.

Nu fusese clarificat dacă Harry și Meghan urmau să participe la o reuniune oficială, la un eveniment dedicat protecției minorilor sau la discuții cu membri ai Parlamentului European.

Vizita are loc într-o perioadă în care protecția minorilor pe internet reprezintă una dintre temele abordate la nivelul instituțiilor europene. Printre riscurile analizate se numără expunerea copiilor la conținut dăunător, hărțuirea cibernetică și modul în care platformele digitale colectează și utilizează datele personale.

Uniunea Europeană a introdus reglementări pentru serviciile digitale, inclusiv obligații privind protejarea utilizatorilor minori.

Unul dintre principalele instrumente legislative este Regulamentul privind serviciile digitale, cunoscut sub denumirea de Digital Services Act (DSA).

Acesta stabilește o serie de responsabilități pentru platformele online, inclusiv în ceea ce privește siguranța persoanelor care utilizează serviciile respective.

Participarea prințului Harry și a lui Meghan Markle la discuțiile organizate la Bruxelles ar putea crește vizibilitatea subiectelor legate de siguranța copiilor în mediul digital.

Dezbaterile privind responsabilitățile companiilor care administrează platforme online sunt relevante pentru statele membre ale Uniunii Europene, unde normele europene privind serviciile digitale sunt aplicabile.

Problemele discutate îi privesc atât pe părinți și pe profesori, cât și pe reprezentanții autorităților responsabile de protecția minorilor.

Deocamdată, nu au fost comunicate eventuale angajamente sau rezultate concrete care ar putea urma întâlnirilor de la Parlamentul European.

Prințul Harry este fiul regelui Charles al III-lea, iar Meghan Markle a lucrat ca actriță înainte de căsătoria cu acesta.

Cei doi au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale britanice și nu mai desfășoară activități oficiale în numele monarhiei.

Vizita programată pentru 10 noiembrie la Bruxelles se înscrie în activitățile lor publice dedicate unor teme sociale, de această dată fiind vizată siguranța copiilor pe internet.