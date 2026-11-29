Piața criptomonedelor este zguduită de un nou conflict major, în centrul căruia se află proiectul financiar asociat președintelui Statelor Unite. World Liberty Financial, compania de active digitale susținută de Donald Trump și de membrii familiei sale, a lansat sâmbătă acuzații grave la adresa gigantului Binance, considerând celebra platformă de tranzacționare direct responsabilă pentru declinul abrupt al criptomonedei sale, rconform CNBC.

Reprezentanții World Liberty Financial susțin că acțiunile și mecanismele de pe platforma Binance au declanșat o vânzare masivă, care a dus la prăbușirea cotației tokenului WLFI. Pierderea a fost una fulgerătoare, activul digital pierzând mai mult de jumătate din valoarea sa de piață în decurs de doar 24 de ore. Incidentul a stârnit un val de îngrijorare în rândul investitorilor care au pariat pe proiectul susținut de liderul de la Casa Albă.

Datele furnizate de platforma de monitorizare CoinMarketCap confirmă amploarea dezastrului financiar pentru deținătorii acestui activ. Tokenul WLFI, conceput pentru a le oferi utilizatorilor drepturi de vot și participare la guvernanța întregului ecosistem, a ajuns să fie tranzacționat în jurul valorii de 0,016 dolari.

Această cotație marchează un recul sever față de ziua anterioară, când moneda digitală se vindea cu 0,037 dolari. Mai mult, scăderea actuală adâncește o tendință descendentă accentuată, în condițiile în care, în luna septembrie 2025, același token WLFI se tranzacționa la un nivel de peste 0,30 dolari, pierzând astfel cea mai mare parte din valoarea înregistrată în toamna anului trecut.

Într-o postare pe platforma X, Justin Sun a susținut că prăbușirea WLFI reprezintă „încă un exemplu în care persoane din interiorul companiei se împrumută circular pentru a retrage bani, vând cu încălcarea regulilor, îngheață ilegal activele investitorilor și îi fraudează pe aceștia”.

Sun a solicitat autorităților de reglementare și instituțiilor de aplicare a legii să ia măsuri împotriva World Liberty Financial.

World Liberty Financial și Casa Albă nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.