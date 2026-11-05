Un sprijin financiar cuprins între 300 și 1.200 de lei, acordat o singură dată în fiecare sezon rece, este propus printr-un proiect de lege depus în Parlament. Măsura s-ar adresa pensionarilor cu venituri reduse, familiilor monoparentale, persoanelor cu handicap grav sau accentuat și beneficiarilor venitului minim de incluziune.

Inițiativa, denumită „Legea iernii”, a fost depusă de deputatul Mihai Negoescu și prevede acordarea unui ajutor diferențiat, în funcție de veniturile și situația fiecărui beneficiar. Inițiatorii au solicitat ca proiectul să fie dezbătut și adoptat în procedură de urgență.

Potrivit proiectului, sprijinul financiar ar urma să fie acordat următoarelor categorii:

-pensionari cu venituri reduse;

-familii monoparentale;

-persoane cu handicap grav sau accentuat;

-beneficiari ai venitului minim de incluziune.

Valoarea ajutorului ar varia între 300 și 1.200 de lei, în funcție de criteriile stabilite prin inițiativa legislativă. Banii ar putea fi folosiți pentru cheltuielile esențiale ale gospodăriei, fără obligația ca întreaga sumă să fie destinată exclusiv plății facturilor la energie.

Deputatul Mihai Negoescu a motivat necesitatea măsurii prin cheltuielile suplimentare pe care le presupune sezonul rece pentru persoanele cu venituri mici.

„Statul este obligat prin Art. 47 din Constituţie să asigure un nivel de trai decent persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de vulnerabilitate economică. Sezonul rece constituie o perioadă în care necesitatea asigurării încălzirii locuinţei se adaugă cheltuielilor curente pentru alimentaţie, medicamente, îngrijire şi întreţinerea gospodăriei. Pentru persoanele şi familiile cu venituri reduse, această suprapunere poate determina restrângerea resurselor destinate satisfacerii altor necesităţi esenţiale”, a declarat parlamentarul.

Proiectul prevede că suma ar fi acordată o singură dată pentru fiecare sezon rece și ar completa beneficiile sociale deja existente, fără să le înlocuiască.

Pentru persoanele care primesc și ajutor pentru încălzirea locuinței sunt stabilite reguli de cumul. Valoarea totală a celor două forme de sprijin nu ar trebui să depășească, de regulă, 1.500 de lei. Totuși, inițiativa prevede că ajutorul sezonier nu poate fi mai mic de 300 de lei, inclusiv în situațiile în care aplicarea plafonului ar reduce suma sub acest nivel.

Pentru a evita acordarea mai multor ajutoare în aceeași familie sau gospodărie, proiectul stabilește că se va acorda un singur sprijin, în cuantumul cel mai mare dintre cele aplicabile. Persoanele cu handicap grav sau accentuat ar urma să beneficieze de ajutor individual, în condițiile prevăzute de lege.

Inițiatorii cer dezbaterea și adoptarea rapidă a proiectului, astfel încât eventualul sprijin să poată ajunge la beneficiari în sezonul rece.

Deocamdată, măsura este doar o propunere legislativă depusă în Parlament. Ajutorul nu este aprobat și nu poate fi solicitat de beneficiari în baza acestui proiect.