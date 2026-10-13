Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026–2027 și suplimentul pentru energie pot fi solicitate începând din octombrie. Sprijinul se adresează persoanelor singure și familiilor cu venituri mici, iar valoarea suplimentului lunar ajunge la 70 de lei în cazul celor care folosesc energia electrică drept unică sursă de energie. Cererile se depun la primăria de care aparține locuința.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, iar suplimentul pentru energie este disponibil pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Potrivit instituției, sprijinul este destinat consumatorilor vulnerabili care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și nu dețin bunuri sau proprietăți care îi exclud de la acordarea ajutorului.

Pentru a beneficia de sprijin, venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru al familiei. În cazul persoanelor singure, limita este de 2.053 de lei pe lună.

Ajutorul pentru încălzire poate acoperi integral sau parțial costurile aferente încălzirii locuinței, în funcție de condițiile legale aplicabile. Acesta se acordă pentru o singură sursă de încălzire, respectiv cea principală utilizată în locuință.

Sunt eligibile persoanele care folosesc energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau combustibili solizi și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, în cuantum fix, stabilit în funcție de sursa de energie utilizată.

Sumele prevăzute de ANPIS sunt:

-30 de lei pe lună pentru energia electrică, prin compensarea facturii;

-10 lei pe lună pentru gazele naturale, prin compensarea facturii;

-10 lei pe lună pentru energia termică, prin compensarea facturii;

-20 de lei pe lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, sumă acordată titularului.

În cazul gospodăriilor în care energia electrică reprezintă singura sursă de energie utilizată, suplimentul este de 70 de lei pe lună, precizează ANPIS.

Cererea și declarația pe propria răspundere se completează și se depun la primăria localității în care se află locuința solicitantului. Formularele pot fi obținute de la sediul autorității publice locale sau de pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, precum și de pe site-ul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se face în baza dispoziției primarului, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și de normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2022.

ANPIS a precizat că cererile pentru sezonul rece 2026–2027 pot fi depuse începând din luna octombrie.

Plata sprijinului este efectuată de ANPIS, prin intermediul agențiilor teritoriale, iar modalitatea diferă în funcție de sursa de încălzire.

Pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale și energie electrică, sumele sunt decontate lunar furnizorilor și scăzute din valoarea facturii.

În cazul combustibililor solizi și/sau petrolieri, ajutorul aferent întregului sezon rece sau lunilor rămase din sezon, în funcție de momentul depunerii cererii, se plătește integral, într-o singură tranșă, în luna decembrie.