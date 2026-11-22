Formația Corvinul Hunedoara a anunțat că partida cu Farul Constanța, din etapa a 17-a a SuperLigii, programată pentru sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00, nu se va mai disputa pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani, ci pe arena „Francisc Neuman” din Arad.

Decizia a fost luată după ce clubul a fost informat că terenul nu se află în condiții corespunzătoare pentru organizarea unui meci de fotbal.

Potrivit anunțului făcut de oficialii clubului Corvinul Hunedoara, înștiințarea oficială a fost transmisă de Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroșani.

Aceasta arată că precipitațiile abundente și prelungite din ultima perioadă au afectat suprafața de joc, care a acumulat o cantitate ridicată de apă.

Gradul mare de umiditate și îmbibarea gazonului cu apă afectează practicabilitatea terenului. În aceste condiții, disputarea partidei ar putea duce la deteriorarea suplimentară a suprafeței de joc și ar putea pune în pericol siguranța jucătorilor.

După primirea informării, clubul hunedorean a început demersurile pentru găsirea unei soluții care să permită organizarea întâlnirii în condiții optime. Corvinul a înștiințat Liga Profesionistă de Fotbal și Primăria Municipiului Arad cu privire la intenția de a muta partida pe stadionul „Francisc Neuman”.

Ambele instituții și-au dat acordul pentru organizarea jocului la Arad, astfel că echipa din Hunedoara va disputa acolo următoarea partidă de pe teren propriu. Întâlnirea cu Farul Constanța rămâne programată pentru sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00.

Corvinul Hunedoara trebuie să joace meciurile de pe teren propriu în alt oraș până la construirea unui nou stadion la Hunedoara. În cazul partidei cu Farul, mutarea a fost determinată de starea gazonului de la stadionul „Petre Libardi”, după precipitațiile din ultima perioadă.