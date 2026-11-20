Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră ar putea schimba echilibrul pieței gazelor naturale din Europa de Est. România are șansa de a deveni un furnizor regional important începând din 2027, odată cu începerea producției din perimetrul offshore. Potrivit unei analize S&P Global Energy, noile cantități de gaze ar putea reduce dependența regiunii de importurile de GNL transportate prin Grecia și Coridorul Vertical. Proiectul este însă expus și unor riscuri de securitate, pe fondul tensiunilor militare din Marea Neagră, arată Reuters.

Zăcămintele din perimetrul Neptun Deep au rezerve recuperabile estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Exploatarea acestora ar putea dubla producția națională și ar plasa România printre cei mai importanți producători de gaze din Uniunea Europeană.

Proiectul este dezvoltat de OMV Petrom, companie controlată majoritar de grupul austriac OMV, și Romgaz, producătorul de stat. Cele două companii au planuri diferite pentru valorificarea gazelor extrase.

Romgaz intenționează să folosească partea sa de producție pentru alimentarea centralelor electrice pe gaze din România. O parte din volume ar urma să ajungă și la un producător de îngrășăminte.

OMV Petrom are deja contracte pe termen lung pentru livrări de gaze către Germania și Republica Moldova. Totodată, mai multe state europene și-au manifestat interesul pentru aprovizionarea cu gaze din România.

Creșterea producției din România ar putea modifica fluxurile de gaze naturale din regiune. Potrivit S&P Global Energy, noile volume disponibile ar putea diminua necesarul de transport al gazelor naturale lichefiate (GNL) din Grecia către statele din nordul și centrul Europei.

„Aprovizionarea suplimentară din România ar putea reduce necesitatea transportării anumitor volume de GNL spre nord, prin Grecia și Coridorul Vertical, unde costurile cumulate de transport sunt ridicate”, a declarat S&P Global Energy pentru Reuters.

Coridorul Vertical este o rută europeană de infrastructură energetică destinată transportului gazelor naturale din surse non-rusești. Traseul pornește din Grecia, traversează mai multe state din Europa Centrală și de Est și ajunge până în Ucraina. Prin această infrastructură sunt transportate inclusiv gaze naturale lichefiate provenite din Statele Unite.

Intrarea în producție a Neptun Deep ar putea reduce presiunea asupra acestei rute și ar oferi statelor din regiune o alternativă de aprovizionare.

Producția de gaze din Marea Neagră ar putea avea efecte și asupra economiei României. La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a transmis că începerea exploatării Neptun Deep va contribui la relansarea creșterii economice în 2027.

Totodată, noile volume de gaze ar putea ajuta România să își reducă deficitul extern. Exporturile către alte state europene ar putea aduce venituri suplimentare și ar consolida poziția țării pe piața energetică regională.

Deși proiectul poate schimba raportul de forțe pe piața regională a gazelor, exploatarea resurselor din Marea Neagră se confruntă cu riscuri de securitate. Intensificarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina a transformat zona într-un punct sensibil pentru NATO.

România și Bulgaria se numără printre statele membre ale Alianței expuse acestor riscuri, din cauza poziției lor geografice. Atacurile cu drone și incidentele maritime au sporit preocupările legate de protecția infrastructurii energetice.

În luna august, armata română a intervenit de două ori pentru neutralizarea unor drone aeriene și navale detectate în apropierea platformei Neptun Deep.

Președintele Nicușor Dan a atras atenția joi asupra pericolelor la care este expusă infrastructura critică din regiune.

„Observăm că Marea Neagră este supusă unor atacuri puternice. Mă refer la atacurile cu drone, la navele care au fost lovite, la marinarii care și-au pierdut viața. Observăm presiuni asupra infrastructurii critice, inclusiv asupra platformei Neptun Deep”, a declarat joi președintele României, Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre necesitatea unor măsuri de protecție și descurajare.

„Este nevoie de eforturi de descurajare”, a adăugat șeful statului.