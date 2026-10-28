Prețul gazelor a crescut în Europa. Ce se întâmplă cu facturile în această iarnă

Prețul gazelor naturale pe piața europeană a ajuns miercuri, 28 octombrie, la 100 de euro/MWh, cel mai ridicat prag atins din decembrie 2022. Scumpirea vine înaintea sezonului rece, în condițiile în care livrările de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu sunt afectate de conflictul din regiune, iar depozitele europene au rezerve mai mici decât anul trecut, potrivit Reuters.

Cotația de referință pentru gazele naturale din Europa a crescut miercuri cu aproximativ 4%, iar contractele pentru livrare în luna următoare, tranzacționate la hubul olandez TTF, au atins temporar nivelul de 100 de euro pentru un megawatt-oră.

Este prima dată când piața europeană ajunge la acest prag după criza energetică din 2022. În prezent, gazele naturale se tranzacționează la prețuri de aproximativ trei ori mai mari decât cele înregistrate înainte de izbucnirea războiului cu Iranul.

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat transporturile de gaze naturale lichefiate (GNL), reducând cantitățile disponibile pe piața internațională. În aceste condiții, cumpărătorii europeni concurează cu cei din alte regiuni pentru aprovizionare.

Problemele apar într-o perioadă în care statele europene intră în sezonul de încălzire cu depozitele mai puțin alimentate decât în anul precedent. La nivel european, rezervele de gaze naturale se situează la aproape 75% din capacitatea de stocare. În Germania, gradul de umplere este de aproximativ 60%.

Datele companiei Rystad Energy arată că importurile europene de GNL au fost cu 30% mai mici în săptămâna încheiată la 9 octombrie, comparativ cu perioada corespunzătoare din 2025. Analiștii estimează că prețurile ridicate ar putea persista cel puțin încă un an, inclusiv în eventualitatea încheierii conflictului și a unei ierni cu temperaturi moderate.

Majorările de pe piața gazelor se reflectă și în costul energiei electrice, deoarece centralele alimentate cu gaze contribuie la stabilirea prețurilor în perioadele cu cerere ridicată.

În Germania, contractele pentru furnizarea electricității în anul următor au ajuns la 159,30 euro/MWh, cel mai mare nivel înregistrat din iunie 2023. Pe piața franceză, prețul contractelor similare a urcat la 122,50 euro/MWh, apropiindu-se de maximul ultimilor doi ani.

Creșterile afectează în special companiile care consumă cantități mari de energie. Industria chimică, producătorii de îngrășăminte și sectorul siderurgic se numără printre domeniile expuse.

Unele întreprinderi au început deja să reducă producția, întrucât costurile de aprovizionare cu gaze sunt strâns legate de evoluțiile pieței angro.

În cazul gospodăriilor, efectele majorărilor de pe piața europeană nu se reflectă întotdeauna imediat în facturi.

Contractele de furnizare pentru consumatorii casnici sunt ajustate cu întârziere, astfel că o parte importantă a scumpirilor actuale ar putea fi resimțită în 2027.

În Germania, ofertele de gaze pentru clienții noi au devenit deja cu 55% mai scumpe de la începutul anului. În Marea Britanie, este anticipată o nouă creștere a facturilor la energie începând din ianuarie.

Evoluțiile diferă însă de la o țară la alta, în funcție de contractele de furnizare și de măsurile aplicate pe piețele naționale.

Riscurile pentru piața energetică europeană ar putea deveni mai mari dacă temperaturile vor coborî puternic în lunile următoare.

Directorul general al companiei norvegiene Equinor a avertizat miercuri că un episod de frig accentuat ar putea determina o nouă creștere rapidă a prețurilor gazelor naturale, pe fondul consumului ridicat și al rezervelor limitate.

Totuși, nivelul actual rămâne sub recordul înregistrat în august 2022, când cotațiile europene au ajuns la aproximativ 340 de euro/MWh. Pentru a limita consecințele scumpirilor asupra gospodăriilor și companiilor, guvernele statelor membre ale Uniunii Europene au cheltuit deja 17,9 miliarde de euro în 2026, conform datelor Comisiei Europene.

Evoluția prețurilor în perioada următoare va depinde inclusiv de temperaturile din timpul iernii, de disponibilitatea livrărilor internaționale de GNL și de necesarul de refacere a rezervelor europene.