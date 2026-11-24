Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat public faptul că a fost citat la Parchetul General, unde urmează să fie audiat în calitate de suspect. Liderul formațiunii politice susține că această măsură este o consecință directă a prezentării raportului realizat de AUR cu privire la anularea alegerilor prezidențiale.

Într-un mesaj postat pe Facebook, liderul AUR a criticat dur convocarea sa în fața procurorilor, legând-o de acțiunile sale politice recente.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de “suspect” la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!🇷🇴”, a transmis George Simion.

Citarea liderului politic vine în contextul în care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a deschis un dosar penal, sesizându-se din oficiu în ziua de luni. Ancheta vizează posibila săvârșire a infracțiunii de instigare publică, faptă prevăzută de articolul 368 din Codul penal, conform informațiilor oficiale furnizate printr-un comunicat de presă al Ministerului Public.

Potrivit datelor comunicate de autorități, demersul procurorilor a fost declanșat în urma afirmațiilor făcute de George Simion duminică seara, în timpul manifestațiilor desfășurate în Capitală, declarații despre care anchetatorii consideră că ar fi incitat la acte de violență.

Incidentul care a atras atenția procurorilor a avut loc în timpul unui miting organizat în Centrul Vechi al Bucureștiului, în semn de susținere pentru candidatul Călin Georgescu. În acel context, liderul AUR a lansat un mesaj extrem de dur la adresa instituțiilor statului și a membrilor Biroului Electoral Central.

Mai exact, George Simion a catalogat hotărârea BEC drept o „lovitură de stat” și a afirmat public că persoanele responsabile, respectiv membrii BEC, cei care „au comis-o”, „ar trebui jupuiți în piața publică”.

În comunicatul transmis opiniei publice, reprezentanții Parchetului General au subliniat că investigațiile au fost demarate inițial in rem, procedură care presupune cercetarea faptelor, fără a viza de la bun început o anumită persoană, urmând ca ulterior să fie stabilite calitățile procesuale.

De asemenea, anchetatorii au ținut să reamintească garanțiile procesuale aplicabile în această etapă a cercetărilor penale.

„Precizăm că activitățile desfășurate în dosar nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au mai transmis reprezentanții Ministerului Public.