Un număr de 14 migranți și-au pierdut viața în urma naufragiului unei ambarcațiuni în apropierea insulei spaniole El Hierro, din arhipelagul Canare. Noul bilanț al victimelor a fost comunicat sâmbătă de ministrul spaniol responsabil de Politica Teritorială, Angel Victor, potrivit AFP.

Oficialul spaniol a făcut public noul bilanț prin intermediul unei postări pe platforma X, cu o zi înaintea alegerilor legislative menționate de agenția France-Presse.

"Ieri (vineri) seara, s-a confirmat că 14 migranţi au murit la bordul unei pirogi care a venit la El Hierro", a declarat Angel Victor.

Insula El Hierro, cu o populație de aproximativ 12.000 de locuitori, înregistrează de mai multe săptămâni un număr ridicat de sosiri ale migranților care traversează oceanul dinspre Africa.

În urma creșterii numărului de persoane ajunse pe insulă pe cale maritimă, autoritățile au decretat starea de urgență la începutul lunii noiembrie.

Ambarcațiunea a fost interceptată vineri, 27 noiembrie, în apropierea insulei El Hierro. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, la bordul acesteia se aflau aproximativ 100 de persoane. Echipele de intervenție au salvat 84 de migranți, în timp ce bilanțul inițial al deceselor a fost revizuit ulterior de autoritățile spaniole.

Ruta maritimă dintre vestul Africii și Insulele Canare este considerată una dintre cele mai periculoase din lume. Aceasta reprezintă una dintre principalele căi de acces către Europa pentru migranții africani, alături de traseele maritime din Marea Mediterană, către Italia și Grecia.

Numărul migranților care au ajuns în arhipelagul spaniol a crescut considerabil în ultimele săptămâni. Potrivit Associated Press, până la 25 noiembrie, peste 26.000 de persoane au ajuns în Insulele Canare de la începutul anului 2026. Aproximativ jumătate dintre acestea au sosit numai în luna noiembrie. Marți, 24 noiembrie, serviciile spaniole de salvare maritimă au înregistrat sosirea a 1.990 de migranți aflați la bordul a 15 ambarcațiuni.

În contextul creșterii numărului de sosiri, autoritățile din Insulele Canare au decretat miercuri, 25 noiembrie, nivelul 2 de urgență și au solicitat sprijinul Guvernului central. Măsurile au inclus mobilizarea Unității Militare pentru Situații de Urgență pe insula El Hierro, potrivit cotidianului spaniol El País.

Criza migratorie a devenit și una dintre principalele teme ale campaniei electorale din Spania, înaintea alegerilor legislative programate pentru duminică, 29 noiembrie 2026