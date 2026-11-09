Justitie

Două trolere pline cu substanțe psihoactive, descoperite în municipiul Brăila. Un tânăr de 28 de ani a fost reținut

Două trolere pline cu substanțe psihoactive, descoperite în municipiul Brăila. Un tânăr de 28 de ani a fost reținutTrolere. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost prins în flagrant în municipiul Brăila, în timp ce transporta aproximativ 20 de kilograme de substanță psihoactivă, ascunse în două trolere. Pachetele erau ascunse printre haine și alte obiecte personale. Tânărul a fost reținut de procurorii DIICOT, care au solicitat arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Substanța era împărțită în 21 de pungi

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost prins în seara zilei de duminică, în municipiul Brăila. Acesta avea asupra sa, în scopul comercializării, aproximativ 20 de kilograme de N-ethylnorpentedrone, un produs cu efect psihoactiv.

Substanța cristalină fusese împărțită în 21 de pungi de diferite dimensiuni și depozitată în două trolere. Pentru a ascunde transportul, pachetele fuseseră puse printre articole vestimentare și alte bunuri.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit în bagaje și un cântar de mare precizie, un aparat de vidat, precum și alte obiecte considerate mijloace de probă în anchetă.

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Droguri, Harghita / sursa foto: politiaromana.ro

Procurorii cer arestarea preventivă pentru 30 de zile

Luni, 9 noiembrie, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea bărbatului, acesta fiind cercetat pentru efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efect psihoactiv.

Ulterior, anchetatorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a fost desfășurată de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila. La intervenție au participat și polițiști din cadrul Poliției orașului Ianca și ai Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Brăila.

 

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