Droguri ascunse în recipiente de spray, substanțe sintetice imposibil de anticipat, adolescenți vulnerabili și rețele care mută sute de kilograme prin Europa.

Datele oficiale arată o realitate cu două fețe. Pe de o parte, România nu este în fruntea Europei la consumul declarat de droguri în rândul adolescenților. Potrivit datelor ESPAD 2024, aproximativ 6,2% dintre elevii români de 15-16 ani spun că au consumat cel puțin o dată droguri ilicite, față de circa 13% media europeană.

Pe de altă parte, cifrele Poliției arată că traficul de droguri rămâne o afacere uriașă.

Invitații lui Dan Andronic, Cătălin Țone și Sorin Ovidiu Bălan vin azi, 2 septembrie 2026, ora 12.00, la podcastul EVZ pentru o discuție fără menajamente despre una dintre cele mai sensibile probleme ale momentului: cine îi protejează, de fapt, pe tineri de droguri?

Cătălin Țone, fost șef al Serviciului Antidrog București, avertizează de ani buni că lupta cu drogurile nu începe la poarta festivalului. Începe acasă.

Țone susține că părinții trebuie să vorbească deschis cu adolescenții despre droguri înainte ca aceștia să ajungă în anturaje sau contexte de risc. Presiunea grupului, dorința de acceptare și senzația falsă că „toată lumea face asta” pot transforma o simplă curiozitate într-un prim consum.

Iar de aici, spune fostul ofițer antidrog, lucrurile se pot complica rapid.

Țone s-a pronunțat public și pentru restricționarea accesului minorilor la festivalurile nocturne. El consideră că astfel de evenimente pot deveni medii cu risc ridicat pentru debutul consumului.

Trebuie spus însă clar: nu există un clasament oficial care să demonstreze că festivalurile sunt principalul loc de distribuție a drogurilor din România. Este evaluarea exprimată de Cătălin Țone, bazată pe experiența sa profesională.

Dar autoritățile tratează marile evenimente drept zone sensibile.

În vara lui 2026, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în cadrul acțiunilor desfășurate la evenimente cu public numeros, au fost descoperite canabis, cocaină, ketamină, MDMA, 3-CMC, NEP, ciuperci halucinogene și alte substanțe sintetice. Unele dintre ele erau ascunse în recipiente asemănătoare spray-urilor nazale.

Este semnul unei realități cu care Poliția se confruntă permanent: dealerii își schimbă metodele, iar filtrele de securitate trebuie să țină pasul.

Adevărata bombă vine însă din zona substanțelor sintetice. Raportul european privind drogurile pentru 2026 arată că numai în 2025 au fost raportate pentru prima dată 50 de noi substanțe. Unele pot provoca intoxicații severe sau chiar fatale.

Problema este că utilizatorul nu știe întotdeauna ce cumpără. Aceeași pastilă sau același „cristal” poate avea concentrații diferite, iar efectele pot deveni imposibil de anticipat.

Nu orice drog sintetic provoacă automat stop cardiorespirator de la prima doză, dar anumite substanțe foarte potente pot produce reacții extrem de grave chiar în cantități mici.

Cătălin Țone are o poziție fermă și pe tema canabisului. Este împotriva legalizării consumului recreațional. În schimb, face diferența între consumul recreațional și medicamentele autorizate care conțin THC.

Cu alte cuvinte, respinge ideea unei piețe libere a canabisului, dar nu pune semnul egal între drogul recreațional și produsele farmaceutice aprobate medical.

Cifrele MAI arată însă cât de mare este miza.

Între ianuarie și mai 2026, autoritățile au raportat peste 6.600 de infracțiuni privind traficul ilicit de droguri, 1.278 de percheziții și aproape 500 de kilograme de droguri de risc și mare risc confiscate. Iar la sfârșitul lunii august, operațiunea MATRIX a dus la capturarea a aproximativ 1,7 tone de droguri într-un dosar privind o rețea internațională.

Sunt cifre care arată că, indiferent de statisticile privind consumul, piața există, marfa circulă și banii sunt enormi.

Aici se rupe, de fapt, filmul.

Poliția poate captura droguri. DIICOT poate destructura rețele. Festivalurile pot întări filtrele.

Dar niciuna dintre aceste măsuri nu rezolvă problema dacă cererea continuă să existe.

Familia, școala, prevenția, tratamentul și autoritățile sunt obligate să joace în aceeași echipă. Altfel, pentru fiecare dealer scos din joc va apărea altul pregătit să-i ia locul.

Despre această realitate vor discuta Cătălin Țone și Sorin Ovidiu Bălan, într-o ediție moderată de Dan Andronic despre droguri, festivaluri, adolescenți și marile rețele de trafic.