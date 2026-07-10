Numărul persoanelor cu averi de peste un milion de dolari a continuat să crească în 2025, iar Europa se află printre regiunile cu cea mai rapidă evoluție, potrivit unui raport UBS citat de Euronews. Statele Unite rămân lider la nivel mondial, în timp ce Franța și Marea Britanie conduc clasamentul european în funcție de numărul noilor milionari.

Raportul UBS, arată că aproape un milion de persoane au intrat anul trecut în categoria milionarilor în dolari. Asta înseamnă că, la nivel global, peste 2.680 de persoane au devenit milionare în fiecare zi, echivalentul a aproximativ 112 în fiecare oră sau aproape două în fiecare minut. Potrivit metodologiei utilizate de UBS, averea este calculată prin însumarea activelor financiare și imobiliare deținute de o persoană, din care sunt scăzute toate datoriile.

SUA continuă să conducă detașat clasamentul mondial al milionarilor. În 2025, peste 441.000 de americani au depășit pragul de un milion de dolari, ceea ce reprezintă aproape jumătate din totalul noilor milionari înregistrați la nivel global.

În medie, Statele Unite au câștigat 1.208 noi milionari în fiecare zi, adică aproape 47 în fiecare oră. În prezent, peste 23,6 milioane de milionari în dolari trăiesc în Statele Unite, ceea ce reprezintă mai mult de 40% din totalul analizat în raportul UBS.

La nivel european, Marea Britanie și Franța au înregistrat cele mai mari creșteri în valori absolute. Marea Britanie a adăugat peste 43.000 de noi milionari în 2025, ceea ce înseamnă aproximativ 118 persoane în fiecare zi.

Franța a înregistrat peste 32.000 de noi milionari, echivalentul a 95 pe zi sau aproape unul la fiecare 15 minute. Pragul de 32.000 de noi milionari a fost depășit și de Spania.

Italia și Germania completează clasamentul, fiecare cu peste 24.000 de persoane care au intrat în această categorie în cursul anului trecut.

Dacă în privința numărului total domină economiile occidentale, situația este diferită atunci când este analizată evoluția procentuală. Lituania ocupă primul loc în Europa, cu o creștere de 8% a numărului de milionari.

Urmează Turcia, cu 6,4%, Letonia, cu 5,7%, Ungaria, cu 5,3%, și Irlanda, cu 5,2%. Polonia a înregistrat un avans de 4%, iar Grecia de 3,5%.

Autorii raportului explică faptul că aceste procente reflectă atât dezvoltarea economiilor locale, cât și faptul că numeroase persoane se aflau deja foarte aproape de pragul de un milion de dolari în anul anterior.

Specialiștii UBS atrag atenția că evoluția numărului de milionari nu reflectă automat puterea economică a unei țări. Acumularea averii este influențată și de alți factori, precum ponderea proprietăților imobiliare, sistemele private de pensii, nivelul economisirii și stimulentele fiscale pentru investiții.

Raportul arată că Europa Occidentală găzduiește aproape 15 milioane de milionari în dolari, reprezentând aproximativ un sfert din totalul mondial. Un alt aspect evidențiat de UBS este faptul că niciuna dintre cele 56 de economii analizate nu a raportat o scădere a numărului de milionari în dolari față de anul precedent.

Autorii concluzionează că averile private continuă să crească la nivel global, chiar dacă ritmul diferă semnificativ de la o țară la alta. Dacă vrei, îți pot face și o imagine fără text pentru articol, în stil infografic sau cu elemente sugestive (harta Europei, bani, zgârie-nori și grafice financiare).