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Povestea ultimei femei executate în Marea Britanie. După 71 de ani, a fost grațiată postum

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Povestea ultimei femei executate în Marea Britanie. După 71 de ani, a fost grațiată postumRuth Ellis. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Ruth Ellis, ultima femeie executată în Marea Britanie, a fost grațiată postum, la 71 de ani de la spânzurarea sa, după ce autoritățile britanice au recunoscut că în cazul ei s-a produs o „nedreptate profundă”. Decizia a fost anunțată miercuri în Parlament și schimbă oficial condamnarea la moarte într-o pedeapsă cu închisoarea pe viață, fără a anula însă verdictul de vinovăție pentru uciderea partenerului său.

Povestea femeii executate după un proces care a durat doar 20 de minute

Ruth Ellis avea 28 de ani și lucra ca amfitrioană într-un club de noapte atunci când a fost condamnată la moarte. În iulie 1955, ea a fost spânzurată după ce și-a împușcat partenerul, David Blakely, la ieșirea dintr-un bar din Londra.

Cu doar zece zile înainte de crimă, David Blakely, pilot de automobil, o lovise cu pumnul în abdomen pe Ruth Ellis, care era însărcinată. În urma agresiunii, femeia a pierdut sarcina.

Procesul s-a încheiat extrem de rapid, iar juriul a decis condamnarea la moarte după numai 20 de minute de deliberări.

Ruth Ellis

Ruth Ellis. Sursă foto: captură video

Guvernul din Marea Birtanie a anunțat grațierea postumă

Vicepremierul David Lammy a anunțat miercuri, în Parlament, că regele a aprobat recomandarea Guvernului privind acordarea unei grațieri condiționate.

„Am onoarea să anunţ că Majestatea Sa regele a acceptat, la recomandarea noastră, să accepte o graţiere condiţionată a lui Ruth Ellis", a anunțat David Lammy.

Acesta a explicat că măsura nu schimbă verdictul privind uciderea lui David Blakely, însă recunoaște caracterul excepțional al dosarului.

„Dacă această graţiere nu înseamnă că Ruth Ellis era nevinovată de uciderea lui David Blakely, ea înlocuieşte cu toate acestea pedeapsa cu moartea cu o condamnare la închisoare pe viaţă, pentru a recunoaşte astfel o nedreptate profundă în acest dosar excepţional", a declarat David Lammy, care este și ministru al Justiției.

La momentul anunțului, doi dintre nepoții lui Ruth Ellis se aflau în galeria publicului din Parlament. Când a fost executată, femeia avea doi copii, în vârstă de trei și zece ani.

Familia a luptat ani la rând pentru reabilitarea numelui ei

Copiii și nepoții lui Ruth Ellis au încercat fără succes să obțină anularea condamnării în 2003, la Curtea de Apel. Cu toate acestea, familia stabilită în Marea Britanie și-a continuat demersurile pentru acordarea unei grațieri.

„Azi (miercuri), i s-a făcut în sfârşit dreptate bunicii noastre", a declarat într-un comunicat nepoata sa, Laura Enston. „Această graţiere nu şterge ceea ce s-a întâmplat acum 71 de ani (...). Însă ea afirmă în mod oficial şi definitiv că Ruth nu ar fi trebuit să fie executată, că nu i s-a făcut dreptate", a adăugat aceasta.

Laura Enston a amintit că bunica sa a fost "victima unor violenţe repetate şi brutale".

Cazul din Marea Birtanie a schimbat percepția asupra pedepsei cu moartea

Executarea lui Ruth Ellis a avut un impact puternic asupra opiniei publice britanice și a contribuit la schimbarea atitudinii față de pedeapsa capitală, care a fost abolită în Regatul Unit în 1973.

Povestea sa a ajuns și pe marele ecran, fiind ecranizată în 1985 în filmul „Dance with a Stranger”, cu Miranda Richardson și Rupert Everett în rolurile principale.

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