Justitie

Noi acuzații în dosarul crimei lui Adrian Kreiner. Unul dintre inculpați susține că un martor-cheie ar fi fost influențat

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Noi acuzații în dosarul crimei lui Adrian Kreiner. Unul dintre inculpați susține că un martor-cheie ar fi fost influențat Adrian Kreiner/ Sursa foto Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Dosarul privind uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner intră într-o nouă etapă, după ce unul dintre inculpații condamnați în primă instanță de Curtea de Apel Alba Iulia a formulat acuzații privind presupusa influențare a unui martor-cheie. În apel, Cosmin Zuleam susține că fosta parteneră a afaceristului ar fi încercat să influențeze declarațiile Amianei Pâștină, femeia care a murit în arest înainte de a putea fi audiată în acest dosar.

Unul dintre inculpați cere administrarea unor noi probe în apel

Procesul privind moartea milionarului sibian Adrian Kreiner continuă în faza de apel, iar unul dintre bărbații condamnați încearcă să aducă în fața instanței o nouă direcție de analiză.

Potrivit documentelor consultate de Gândul, Cosmin Zuleam Costinel susține că Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, ar fi avut o influență asupra unui martor important din dosar. Este vorba despre Amiana Pâștină, femeia cercetată într-un alt dosar de omor, care s-a sinucis în arest înainte de a fi audiată în cauza privind moartea afaceristului.

Legătura invocată cu un alt dosar de crimă

În timpul în care ancheta privind moartea lui Adrian Kreiner era în desfășurare, Adriana Viliginschi a ajuns la rândul său în atenția procurorilor într-un alt dosar penal.

Amiana Pâștină, acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere, le-a oferit anchetatorilor declarații detaliate despre acea faptă și a susținut că a fost consiliată de Adriana Viliginschi. În urma anchetei, aceasta din urmă a fost arestată pentru complicitate la omor.

Ulterior, avocații inculpaților din dosarul Kreiner au solicitat audierea Amianei Pâștină, apreciind că aceasta ar fi putut deține informații relevante despre moartea omului de afaceri. Audierea nu a mai avut loc, deoarece femeia s-a sinucis în arest.

Ucigașii lui Adrian Kreiner.v1

Ucigașii lui Adrian Kreiner. Sursa Foto: Poliția Română

Inculpatul susține că martorului i-ar fi fost trimis un Cod penal

În fața instanței de apel, Cosmin Zuleam a cerut administrarea unor probe suplimentare și a susținut că dorește să demonstreze existența unei influențe exercitate asupra martorului.

„Inculpatul apelant Zuleam Costinel Cosmin, fiind întrebat ce dorește să declare, învederează că vrea să dovedească că doamna Viliginschi a avut mare influență asupra inculpatei din celălalt dosar, care s-a sinucis în timp de ce se afla în arest, că i-ar fi trimis un Cod penal subliniat”.

Solicită verificarea imaginilor din arest

Pentru a-și susține afirmațiile, inculpatul a solicitat instanței să fie analizate imaginile surprinse de camerele de supraveghere din arest.

Prin intermediul avocatului său, acesta a susținut că, cu câteva zile înainte de moartea Amianei Pâștină, aceasta ar fi primit anumite obiecte care ar putea avea legătură cu dosarul.

„Inculpatul apelant Zuleam Costinel Costin învederează că dorește să fie comunicate înregistrările camerelor de supraveghere de la arest întrucât cu 3 zile înainte de incidentul respectiv au venit mascații și i-au dat niște chestii doamnei respective, are martori care știu că aceasta a primit un cod penal în care scria despre ei. Vrea să demonstreze că doamna Viliginschi a avut influență foarte mare și i-a trimis «chestii» inculpatei respective (n.r. Amiana Pâștină) pentru a o determina să spună ce știe despre prezenta cauză”, a precizat inculpatul, prin avocatul său.

Apărarea încearcă să schimbe direcția procesului

Cei trei inculpați susțin că Adriana Viliginschi ar avea un rol în moartea lui Adrian Kreiner și consideră că declarațiile pe care Amiana Pâștină le-ar fi putut oferi în instanță ar fi fost importante pentru soluționarea cauzei.

În cadrul procesului, procurorii urmează să stabilească dacă există elemente care să confirme afirmațiile privind presupusa trimitere către Amiana Pâștină a unui „Cod penal subliniat” și dacă acest aspect are vreo legătură cu împrejurările invocate de apărare.

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