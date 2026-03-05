Uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner. Noi detalii din proces: Supravegheam să vedem cine intră și cine iese

Procesul celor trei bărbați acuzați de uciderea omului de afaceri de origine austriacă Adrian Kreiner, la Sibiu, aduce în continuare informații noi. La cel mai recent termen desfășurat la Curtea de Apel Alba Iulia a fost audiat Cosmin Costinel Zuleam, unul dintre inculpați, adus recent în România de autorități din Bali, Indonezia.

În fața instanței, acesta a vorbit despre modul în care ar fi aflat de posibilitatea unui jaf la locuința lui Kreiner, menționând numele unei persoane care, potrivit declarațiilor sale, i-ar fi oferit informațiile inițiale. Este pentru prima dată când acest nume apare public în dosar.

Cosmin Zuleam a susținut că ideea jafului a pornit de la informațiile primite de la o persoană identificată ca Adrian Chirciu, originar din Pitești, care ar fi lucrat la o casă de amanet din Sibiu. Potrivit declarațiilor făcute în instanță, el ar fi menținut legătura cu acesta inclusiv după momentul atacului pentru a afla informații despre starea victimei.

Surse neoficiale citate de Libertatea au precizat că Adrian Chirciu există și s-ar afla în prezent tot în Bali, insula din Indonezia de unde a fost adus în țară Cosmin Zuleam.

Inculpatul a mai povestit că se cunoștea de mai mult timp cu ceilalți doi bărbați implicați în dosar, Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae, și că ultima întâlnire ar fi avut loc în Germania, unde ar fi discutat despre planul jafului. În primă instanță, Ghiță și Minae au fost condamnați la închisoare pe viață, iar Zuleam a primit o pedeapsă de 30 de ani. În prezent sunt judecate apelurile formulate atât de cei trei inculpați, cât și de fiica și fosta parteneră a lui Adrian Kreiner.

În declarația sa, Zuleam a descris modul în care ar fi ajuns să pună la cale jaful.

„Am venit să jefuim case” „I-am întrebat dacă vor sa vină să facă bani să jefuim case. Mai vorbisem cu Laurențiu mai demult și mi-a zis că are nevoie de mulți bani. Eram în Belgia, când am primit pontul că în casa Kreiner ar exista o sumă de 2-3 milioane de euro. Am primit și o poză cu banii despre care s-a susținut că erau ascunși la subsol. Am venit în țară și i-am chemat pe ceilalți doi. Minae a venit din Germania de la muncă, iar Ghiță de acasă, din România. Ne-am întâlnit acasă la Sitariu, în Timișoara”, a relatat Zuleam.

Ilie Sitariu a fost condamnat în 2024 la trei ani de închisoare cu suspendare pentru sprijinul acordat celor trei bărbați. Potrivit anchetei, acesta i-ar fi găzduit și i-ar fi transportat cu mașina la Sibiu, iar după comiterea faptei l-ar fi ajutat pe Zuleam să părăsească țara.

Înainte de a merge la Sibiu, cei trei ar fi încercat să comită un alt jaf, la Pitești, însă planul ar fi fost abandonat. Ulterior s-au întors la Timișoara, iar pe 4 noiembrie 2023 au ajuns la Sibiu. Potrivit declarațiilor inculpatului, aceștia au intrat într-o casă părăsită aflată vis-a-vis de locuința lui Adrian Kreiner, de unde ar fi supravegheat zona.

„Am stat în acea casă pe timpul nopții și a doua zi. Supravegheam ca să vedem cine intră și cine iese. Eu și Minae am fost la un moment dat la un magazin ca să luăm de mâncare. Am cumpărat de toate, probabil am cumpărat și niște plicuri de cafea (ADN-ul lui Cosmin Zuleam a fost identificat pe un plic de cafea, lăsat în casa părăsită – n.r.). A doua seară, Laurențiu a insistat să intrăm. Dorea să mergem mai repede pentru ca avea mare nevoie de bani, cred că pentru o operație a unui copil. Ne-am certat pentru că eu am zis că noi nu mai putem merge după ce am fost la magazin, pentru că ne-au luat pe camare. În final am mers la casă, iar Ghița a sărit primul gardul, a tăiat curentul din curte și a intrat pe un geam de la baie. A urmat Minae și apoi am intrat și eu”, a mai relatat Cosmin Zuleam potrivit sursei citate.

Bărbatul a spus că știau că în locuință se află Adrian Kreiner și partenera acestuia și că planul ar fi fost doar imobilizarea victimei pentru a putea fura banii.

„Vorbisem ca eu să stau să nu iasă sau să nu intre cineva în casă. Am stabilit și să discutăm doar în limba engleză. Când am ajuns în interior Laurențiu și Minae se luptau cu Kreiner pe canapea. Aveam căști conectate la telefoane și vorbeam în timp real. Aveam și măști pe față. Laurențiu și Minae îi mai dădeau pumni lui Kreiner și îl legau cu o sfoară. La un moment dat Laurențiu l-a luat de gât și îl strângea la piept”, a completat bărbatul acuzat de omor calificat, precizând că el nu l-ar fi lovit pe Kreiner și nu ar fi participat la legarea acestuia.

Zuleam a declarat că, în timpul incidentului, a văzut-o pe Vanessa Kreiner, fiica omului de afaceri, ieșind dintr-o cameră de la etaj. El a urcat după aceasta, urmat de Laurențiu Ghiță.

„Laurențiu a venit în spatele meu și a dat un picior la ușă, care s-a rupt. Am mers în dressing unde era persoana cu telefonul. Laurențiu o amenința cu un pistol de jucărie și îi zicea să lase telefonul și să zică unde sunt banii. I-a luat telefonul și l-a aruncat pe jos, iar ea plângând i-a dat portmoneul ei. Atunci am văzut ceasurile și am decis să le iau, după care i-am zis lui Ghiță să plecăm repede pentru că vine poliția”, a mai spus Zuleam.

Cele 16 ceasuri de lux, estimate la aproximativ 200.000 de euro, au fost găsite ulterior asupra lui Laurențiu Ghiță, în momentul în care acesta a fost prins în Marea Britanie. Potrivit declarațiilor inculpatului, telefoanele folosite pentru comunicare ar fi fost cumpărate special pentru jaf și aruncate ulterior.

„Nu am mers să-l omorâm”. Zuleam a completat că imediat după acel moment au decis să plece din casă, iar când a coborât pe scări l-a văzut pe Kreiner legat pe podea, unde se mișca și încerca să spună ceva. „Nu am mers cu gândul să îl lovim sau să îl omorâm, doar să-l mobilizam ca să îi luăm banii. Eu recunosc că toată viața nu am muncit, am fost la furat, dar nu am venit să ucidem o persoană cu intenție. Suntem niște tineri care am vrut să furăm că să mâncăm pentru că statul român nu ne dă nimic”, a spus acesta.

Ulterior, cei trei au plecat spre Deva, iar apoi la Timișoara, unde ar fi încercat fără succes să vândă ceasurile furate.

„A doua zi dimineața m-a sunat Adrian Chirciu și mi-a spus că Kreiner este bine în spital, că își revine. Seara m-a sunat din nou că persoana a murit și mi-a zis că trebuie să fugim din țară. Mi-a relatat că știe toate acestea de la o persoană care a stat tot timpul acolo cu el și îi transmite ce se întâmplă. S-a întors și Laurențiu Ghiță și ne-am întalnit acasă la Sitariu. A zis că l-a lăsat bine și nu a vrut decât să ii dea somn și că nu îi pare rău de pedeapsa ci îi pare rău că a omorât un om. Chirciu m-a mai sunat și m-a întrebat cum de s-a întâmplat asta. Mi-a spus să ne vedem de treaba noastră și să nu vorbim cu nimeni, că dacă vorbim îi facem lui probleme și la persoana respectivă de la care avea informații despre starea lui Kreiner”, a declarat Cosmin Zuleam.

În declarația sa, inculpatul a spus că nu știe cine era persoana care ar fi oferit informații despre starea lui Adrian Kreiner din spital.

„Consider că era o persoană apropiată pentru că primeam detalii la toate amănuntele pe care le ceream și pentru că acea persoană a stat lângă el de la început până la sfârșit”, a mai spus bărbatul condamnat la 30 de ani de închisoare.

Avocatul lui Minae și Ghiță a susținut în instanță că această persoană ar trebui identificată de autorități.

„Acces continuu acolo putea să aibă atât concubina victimei, cât și orice doamnă asistent medical. Eu cred că procurorul, poate chiar cel care a întocmit dosarul, ar trebui să se intereseze de acest Adrian Chirciu și să îi pună întrebările necesare. Pot să spun că clienții mei nu știau cine este. Știau că au mers la pont pentru acea sumă de 2-3 milioane de euro. El trebuie găsit pentru aflarea adevărului”, a spus avocatul.

Apărătorul a făcut și o legătură cu un alt dosar de omor în care este implicată Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, alături de o asistentă medicală și o femeie din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru a-i lua averea.

„Din câte înțeleg în cel de-al doilea dosar de omor este implicat un asistent medical. Așteptăm și expertiza pe care am solicitat-o să ne lămurească dacă acel preș care era în jurul sau pe fața victimei (Adrian kreiner – n.r.). Pare similar cu ceea ce doamna Viliginschi explica prietenei sale să facă”, a completat avocatul.

Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner a fost prezentă la Curtea de Apel Alba Iulia, însă a refuzat să dea declarații. Potrivit informațiilor din dosar, aceasta dormea într-o cameră alăturată în momentul jafului și ar fi ieșit doar după ce atacatorii au plecat.

Prezența unui preș găsit pe capul victimei la sosirea poliției a fost contestată de doi dintre inculpați, care au susținut că nu au folosit un astfel de obiect.

Judecătorul de la Tribunalul Alba a reținut însă, după analizarea imaginilor filmate de echipajul de poliție ajuns primul la fața locului, că era vorba despre un covoraș aflat pe capul victimei și nu înfășurat în jurul gâtului, concluzionând că acest element nu are relevanță pentru stabilirea cauzei decesului.

Într-un dosar separat, Adriana Viliginschi este acuzată de complicitate la omor, fiind suspectată că ar fi oferit unei prietene „sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta”.

„Sunt declarații ca ale oricărui inculpat, care poate spune adevărul sau nu și care, bineînțeles, declară în propriul interes. Unele elemente sunt comune cu celelalte declarații, dar sunt și foarte multe elemente diferite. Poate exista, poate nu exista cea persoană (Adrian Chirciu – n.r.), la fel ca și povestea cu acei 2 milioane de euro, care există sau nu. Ce vă pot spune este că locuința nu are subsol. Doamna Viliginschi a dat de două ori declarații la Tribunalul Alba și a explicat tot ce avea de explicat. La acest moment nu avea de ce să mai dea declarații. Va da declarații dacă va fi nevoie să explice anumite elemente noi care apar”, a afirmat avocatul femeii.

Acesta a comentat și afirmațiile celor doi inculpați care au susținut că victima era în viață în momentul în care au părăsit locuința.

„Întrebarea este cum l-au lăsat în viață, dacă domnul Adrian era liniștit, mânca, se uita la televizor sau l-au lăsat în situația în care l-au lăsat și care este descrisă în cele două rapoarte de expertiză medicală”.