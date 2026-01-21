Al treilea suspect în crima lui Kreiner, adus în România. Îl așteaptă 30 de ani de închisoare

Costinel-Cosmin Zuleam, considerat autorul principal al crimei comise asupra omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost capturat în Indonezia și urmează să fie adus în România miercuri, a anunțat Poliția Română.

Zuleam fusese deja condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare. Potrivit autorităților, avionul care îl aduce va ateriza pe Aeroportul „Henri Coandă” în jurul orei 13:30.

Autoritățile au anunțat încă din 15 ianuarie că Zuleam a fost localizat în Indonezia și că au demarat procedurile pentru extrădare. Poliția Română a subliniat că reținerea sa a fost posibilă prin cooperare internațională și sprijinul mai multor instituții. Mandatul de arestare pe numele lui Zuleam fusese emis în noiembrie 2023 de Tribunalul Sibiu pentru omor calificat și două fapte de tâlhărie.

Cei doi complici ai săi, Marian-Cristian Minae, cunoscut drept „Puşcărie”, și Laurențiu Ghiță, ambii recidiviști, au fost identificați și arestați anterior și au primit condamnări pe viață. Împreună, cei trei au fost acuzați de omor calificat, furturi, tâlhărie și utilizarea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.

Ancheta arată că la sfârșitul lui octombrie 2023, cei trei au venit în România pentru a comite mai multe infracțiuni în județele Dolj, Argeș și Sibiu. Într-unul dintre autoturismele folosite, păstrat de autoritățile din Scoția, au fost descoperite 16 ceasuri furate de la Kreiner, ascunse într-un compartiment special.

Conform rechizitoriului, atacul asupra lui Adrian Kreiner a fost planificat în detaliu. Infractorii au pătruns în locuință în noaptea de 6 noiembrie, l-au imobilizat și l-au agresat până la moarte, folosind metode care au cauzat suferințe severe. Fiica victimei, prezentă în casă, a fost amenințată și i-au fost furate bani și bunuri de valoare.

După crimă, cei trei au părăsit România pentru a scăpa de urmărirea penală, fiind prinși ulterior în diverse țări prin cooperare internațională. Prinderea lui Zuleam în Indonezia completează astfel cazul și aduce autoritățile mai aproape de finalizarea anchetei.