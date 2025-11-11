Justitie

Ucigașii omului de afaceri Adrian Kreiner, condamnați la închisoare pe viață

Ucigașii omului de afaceri Adrian Kreiner, condamnați la închisoare pe viațăAdrian Kreiner. Sursa foto: LinkedIn
Tribunalul Alba a pronunțat marți sentința în cazul omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023 în propria locuință. Doi dintre inculpați au fost condamnați la închisoare pe viață, iar al treilea, aflat în lipsă, la 30 de ani de detenție. Decizia poate fi contestată prin apel în termen de 10 zile.

Doi dintre ucigașii lui Adrian Kreiner, condamnați

Coordonatorul atacului, Costinel-Cosmin Zuleam, a fost găsit vinovat de omor calificat, furt calificat, complicitate la furt și tâlhărie calificată.

Tribunalul a motivat: „Contopește pedepsele aplicate inculpatului Zuleam Costinel-Cosmin prin prezenta sentință stabilind pedeapsa cea mai grea de 22 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse… inculpatul Zuleam Costinel-Cosmin urmând să execute pedeapsa rezultantă de 30 ani închisoare”.

Ucigașii lui Adrian Kreiner.v1

Ucigașii lui Adrian Kreiner. Sursa Foto: Poliția Română

Zuleam, în continuare în libertate

Zuleam este căutat de autorități, fiind în continuare în libertate. Marian-Cristian Minae, cunoscut drept „Puşcărie”, și Laurențiu Ghiță, ambii recidiviști, au primit închisoare pe viață. Instanța a decis introducerea profilului lor genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare și a dispus plata de daune materiale către Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și familia victimei.

Adrian Kreiner

Adrian Kreiner. Sursa foto: Facebook

Partenera lui Kreiner va primi 33.644 lei daune materiale și 150.000 euro morale, iar fiica sa 300.000 euro, plus restituirea ceasurilor de lux furate.

Potrivit anchetatorilor, cei trei inculpați au venit în România la sfârșitul lunii octombrie 2023 cu planuri de furturi în județele Dolj, Argeș și Sibiu. În noaptea de 5 spre 6 noiembrie, au pătruns în locuința familiei Kreiner, purtând cagule, și l-au imobilizat pe omul de afaceri.

Ce au descoperit anchetatorii

Ancheta arată că unul dintre agresori „a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier și la instalarea comei”. Fiica victimei a fost de asemenea amenințată și jefuită de bunuri de valoare.

După crimă, cei trei au părăsit țara pentru a evita răspunderea penală. Doi au fost ulterior prinși, iar unul rămâne nedescoperit.

