Aproximativ 100.000 de angajați din sănătate și asistență socială participă marți, 9 iunie 2026, la o grevă japoneză organizată de Federația SANITAS, în semn de protest față de forma actuală a proiectului noii legi a salarizării unitare.

Acțiunea are loc în spitale, unități medicale și centre de asistență socială din întreaga țară și nu presupune întreruperea activității.

Angajații poartă însă banderole și alte însemne sindicale pentru a transmite un mesaj de nemulțumire către autorități. Potrivit organizației sindicale, proiectul aflat în discuție riscă să afecteze veniturile unei părți importante a personalului din sistem.

Federația SANITAS a precizat că pacienții nu vor fi afectați de această formă de protest, toate serviciile medicale și de asistență socială fiind asigurate în condiții normale.

Sindicaliștii susțin însă că noua lege a salarizării conține prevederi care pot genera inechități între diferite categorii profesionale și pot duce la diminuarea unor venituri prin modificarea modului de calcul al salariilor și sporurilor. Potrivit federației, peste 100.000 de membri participă la greva japoneză desfășurată simultan în întreaga țară.

În contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării, Federația SANITAS și organizațiile sindicale afiliate solicită Guvernului mai multe modificări considerate esențiale pentru angajații din sănătate și asistență socială.

Printre principalele revendicări se numără:

majorarea valorii de referință utilizate la calculul salariilor la 4.325 de lei, echivalentul salariului minim brut pe economie care ar urma să fie aplicat de la 1 iulie 2026;

stabilirea unor coeficienți de salarizare considerați corecți și echitabili pentru toate categoriile profesionale din sănătate și asistență socială;

menținerea sporului de tură la nivelul de 15%;

păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în zilele de weekend și în zilele de sărbătoare legală;

reluarea negocierilor cu federațiile sindicale reprezentative.

Reprezentanții SANITAS susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a evita pierderi salariale și pentru a menține atractivitatea profesiilor din sistemul public de sănătate.

Greva japoneză reprezintă prima etapă a unui calendar de acțiuni anunțat de federație. Liderii sindicali au transmis că, în lipsa unor negocieri și a unor modificări ale proiectului legislativ, există posibilitatea escaladării protestelor în perioada următoare.

Organizația consideră că actuala formă a legii salarizării nu răspunde problemelor semnalate de angajați și solicită autorităților să reia dialogul social înainte de adoptarea actului normativ.

Sistemul public de sănătate și cel de asistență socială reunesc sute de mii de angajați la nivel național, iar orice modificare a grilei de salarizare are impact direct asupra funcționării serviciilor publice și asupra capacității de a atrage și păstra personal calificat.

Deși protestul de marți nu afectează activitatea spitalelor și a centrelor sociale, amploarea participării arată nivelul de nemulțumire existent în rândul angajaților și presiunea exercitată asupra autorităților pentru reluarea negocierilor.