Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți că membrii echipajului unui elicopter de atac AH-64 Apache al armatei americane, care s-a prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz, nu au fost răniți, potrivit Jerusalem Post.

Incidentul are loc pe fondul confruntărilor dintre Statele Unite și Iran și al operațiunilor desfășurate de armata americană pentru menținerea libertății de navigație într-una dintre cele mai importante rute maritimeelicopter din lume.

Cauza prăbușirii nu a fost stabilită deocamdată.

Declarația a fost făcută de Donald Trump pe aeroportul internațional John F. Kennedy din New York, înainte de întoarcerea sa la Washington.

„Nu a fost nimeni rănit”, a afirmat liderul american, precizând că un raport oficial privind incidentul urmează să fie publicat în cursul zilei de marți.

Potrivit informațiilor, autoritățile americane analizează mai multe scenarii. Nu este clar dacă elicopterul a fost lovit de foc iranian, a suferit o defecțiune tehnică sau s-a confruntat cu o altă problemă în timpul misiunii.

Conform The New York Times, elicopterele Apache, alături de avioane de luptă și drone, au fost utilizate de Comandamentul CeApachentral al SUA (CENTCOM) în cadrul operațiunilor destinate contracarării blocadei impuse de Iran în Strâmtoarea Ormuz.

Publicația americană notează că acesta este primul incident care implică pierderea unui elicopter Apache de la începutul ostilităților dintre Washington și Teheran, declanșate în februarie 2026.

În aceeași perioadă, autoritățile iraniene au susținut că au doborât 30 de drone americane MQ-9 Reaper, însă aceste afirmații nu au putut fi verificate independent.

Comandamentul Central al SUA a anunțat duminică faptul că forțele americane au interceptat și distrus două drone iraniene care reprezentau o amenințare pentru traficul maritim internațional din Strâmtoarea Ormuz.

Reprezentanții armatei americane au transmis că forțele SUA rămân pregătite să răspundă oricăror acțiuni considerate agresive din partea Iranului și să protejeze securitatea navigației în regiune.

#WATCH | On ​the US Army's attack helicopter crashing near the Strait of ​Hormuz, US President Donald J Trump says, "The pilots are fine. Nobody injured. We are going to issue a report tomorrow." (Source: US Network Pool via Reuters) https://t.co/utTgjXfitT pic.twitter.com/1wob2vHFWj — ANI (@ANI) June 9, 2026

Elicopterele Apache au fost utilizate inițial pentru misiuni de patrulare, însă în ultimele luni au efectuat operațiuni mai îndrăznețe în apropierea teritoriului iranian, în cadrul strategiei de descurajare adoptate de CENTCOM.

Într-un interviu acordat NBC News, Donald Trump a declarat recent că armata iraniană a fost „complet distrusă” de atacurile coordonate ale Statelor Unite și Israelului și că Iranul mai dispune de aproximativ 21% din capacitatea sa de lansare a rachetelor.

Cu toate acestea, conflictul a generat și pierderi pentru partea americană. În aprilie, CENTCOM a anunțat moartea a 13 militari americani în cadrul Operațiunii Epic Fury și rănirea altor 399.

Tot în aprilie, un avion de vânătoare F-15 al Forțelor Aeriene ale SUA a fost doborât de Iran. Cei doi membri ai echipajului au fost recuperați în urma unei operațiuni de căutare și salvare.

De asemenea, în martie, trei avioane F-15 americane au fost doborâte accidental de sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului într-un incident de tip „friendly fire”. Toți cei șase membri ai echipajelor s-au catapultat și au supraviețuit.