Inspecția Tehnică Periodică (ITP) este obligatorie pentru toate autovehiculele și are rolul de a stabili dacă acestea sunt sigure pentru circulația pe drumurile publice. În urma verificărilor, unele mașini sunt respinse din cauza unor defecțiuni care pot părea minore, dar care influențează direct siguranța rutieră, potrivit Registrului Auto Român.

Printre cele mai comune motive se află sistemul de frânare, atunci când acesta nu mai funcționează eficient sau când plăcuțele sunt uzate. Sistemul de iluminare este verificat atent, iar un simplu bec ars poate fi suficient pentru respingere, în funcție de situație.

Un alt motiv des întâlnit îl reprezintă emisiile de noxe care depășesc limitele admise, de regulă din cauza întreținerii necorespunzătoare a motorului sau a unor componente defecte. De asemenea, anvelopele uzate sau care nu respectă normele legale sunt considerate un risc major și pot duce la respingere.

Parbrizul crăpat intră și el în categoria problemelor importante, mai ales atunci când afectează vizibilitatea șoferului, iar caroseria afectată de rugină este analizată în funcție de gradul de deteriorare. În plus, orice eroare activă afișată în bord poate ridica semne de întrebare asupra stării tehnice a mașinii.

Chiar dacă unele defecțiuni par neînsemnate, ele pot influența rezultatul inspecției. Un bec ars sau o fisură în parbriz pot fi încadrate drept deficiențe majore dacă afectează siguranța în trafic sau vizibilitatea.

Cele mai serioase probleme rămân însă cele legate de sistemul de frânare, care este considerat esențial pentru siguranța rutieră, iar orice dezechilibru sau uzură accentuată poate duce imediat la respingere.

În cazul în care vehiculul este respins, acesta nu mai are drept de circulație pe drumurile publice. În momentul efectuării inspecției, valabilitatea anterioară este practic anulată, iar proprietarul este obligat să remedieze problemele identificate într-un termen limitat, de regulă de până la 30 de zile.

„Conform prevederilor Ordonanţei nr. 14 din 18 august 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, la data expirării sau, după caz, la data anulării inspecţiei tehnice periodice, se suspendă de drept înmatricularea vehiculului. Suspendarea înmatriculării încetează la data la care vehiculul promovează o nouă inspecţie tehnică periodică. Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice precum şi a respectării periodicităţii acestora în funcţie de categoria vehiculului, revine deţinătorului certificatului de înmatriculare/înregistrare”, se arată pe site-ul Registrului Auto Român.

Dacă mașina este folosită în această perioadă fără a avea inspecția valabilă, șoferul riscă sancțiuni importante, inclusiv amenzi cumulate pentru lipsa ITP-ului și pentru circulația cu înmatricularea suspendată, iar autoritățile pot reține certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare.

În timpul inspecției sunt analizate toate sistemele esențiale ale vehiculului, inclusiv frânele, direcția, suspensia și motorul. De asemenea, sunt verificate emisiile, instalația de iluminare și starea generală a mașinii.

Un aspect important îl reprezintă și documentele, deoarece lipsa certificatului de înmatriculare sau a cărții de identitate a vehiculului duce automat la respingere.

Inspecția se realizează periodic, în funcție de vechimea și categoria vehiculului, iar costul variază în general între 150 și 250 de lei, în funcție de tipul mașinii și de stația unde se efectuează verificarea.

Pentru autoturismele noi, prima inspecție se face după câțiva ani de la înmatriculare, iar ulterior intervalul se reduce treptat, ajungând la verificări anuale pentru vehiculele mai vechi sau utilizate intens.

Pentru a evita problemele la inspecție, este recomandată o verificare tehnică înainte de programare, cu atenție la sistemul de frânare, la funcționarea luminilor, la starea anvelopelor și la eventualele erori din bord. O întreținere corectă și remedierea din timp a defecțiunilor reduc semnificativ riscul de respingere.