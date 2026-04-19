ITP sau RCA expirat în 2026. Ce amenzi pot încasa șoferii în România

Șoferii din România care circulă cu ITP sau RCA expirat intră imediat în afara legii, fără nicio perioadă de toleranță, iar sancțiunile pot include amenzi consistente, reținerea documentelor și interzicerea utilizării vehiculului până la remedierea situației, potrivit legislației rutiere în vigoare.

Legislația rutieră este clară: un vehicul poate circula pe drumurile publice doar dacă îndeplinește toate condițiile legale, inclusiv valabilitatea inspecției tehnice periodice (ITP) și existența unei asigurări de răspundere civilă auto (RCA). În lipsa acestora, mașina nu mai are drept de circulație, indiferent dacă termenul a expirat de câteva ore sau de mai multe zile.

În cazul ITP-ului expirat, efectul este automat: înmatricularea vehiculului se suspendă. Practic, mașina devine neconformă pentru circulația pe drumurile publice. Dacă șoferul este oprit în trafic, poliția poate aplica amendă și reține certificatul de înmatriculare, eliberând o dovadă fără drept de circulație. Vehiculul nu mai poate fi utilizat până la efectuarea inspecției tehnice.

Situația este și mai strictă în cazul RCA. Asigurarea este obligatorie în permanență, iar lipsa ei atrage sancțiuni imediate. Nu există un interval de grație între momentul expirării poliței și aplicarea sancțiunilor. Din acel moment, vehiculul este considerat neasigurat și nu mai poate circula legal.

Această regulă este frecvent ignorată de șoferi, mai ales în situațiile în care expirarea survine în weekend sau în perioade aglomerate, când programările pentru ITP sau reînnoirea poliței RCA sunt amânate. Cu toate acestea, legea nu face diferențe în funcție de context.

Deși mulți conducători auto tratează cele două situații ca fiind similare, diferențele sunt semnificative, mai ales în ceea ce privește riscurile financiare.

Lipsa ITP este, în esență, o problemă administrativă și tehnică. Inspecția tehnică periodică certifică faptul că mașina este sigură pentru circulație. În cadrul verificării sunt analizate componente esențiale precum sistemul de frânare, direcția, suspensiile, instalația de iluminare și nivelul emisiilor. Dacă aceste elemente nu corespund, vehiculul nu este considerat sigur.

Frecvența ITP diferă în funcție de vechimea mașinii. Autoturismele noi efectuează prima inspecție la trei ani de la înmatriculare, cele cu o vechime între 3 și 12 ani sunt verificate la fiecare doi ani, iar cele mai vechi de 12 ani trebuie să treacă anual prin această procedură. În cazul în care mașina nu trece ITP-ul, aceasta nu poate fi utilizată până la remedierea problemelor și reluarea inspecției.

În schimb, lipsa RCA implică riscuri financiare mult mai mari. Asigurarea acoperă daunele produse terților în urma unui accident. Dacă un șofer provoacă un incident fără a avea o poliță RCA valabilă, va suporta integral costurile. Acestea pot include reparațiile vehiculelor implicate, dar și despăgubiri pentru eventuale vătămări corporale.

În unele situații, sumele pot ajunge la valori foarte ridicate, greu de suportat din resurse proprii. Din acest motiv, autoritățile tratează lipsa RCA ca o abatere serioasă, chiar dacă amenda în sine poate părea mai mică decât în cazul altor contravenții.

În 2026, sancțiunile pentru circulația fără ITP sau fără RCA rămân semnificative și pot deveni rapid costisitoare pentru șoferi.

Pentru ITP expirat, fapta este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni. Amenda pornește de la aproximativ 1.800 de lei și poate depăși 4.000 de lei, în funcție de valoarea punctului de amendă. Situația se complică atunci când se constată că vehiculul circulă cu înmatricularea suspendată — o consecință directă a expirării ITP-ului. În acest caz, sancțiunile se pot cumula, iar suma totală poate depăși 8.000 de lei.

Pe lângă amendă, poliția reține certificatul de înmatriculare și eliberează o dovadă fără drept de circulație. Astfel, mașina nu mai poate fi utilizată până la efectuarea inspecției tehnice și restabilirea situației legale.

Pentru lipsa RCA, amenda este cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei. În plus, polițiștii rețin certificatul de înmatriculare și pot retrage plăcuțele de înmatriculare, conform Legii nr. 132/2017 privind asigurarea RCA. Vehiculul rămâne imobilizat până la încheierea unei polițe RCA valabile.

Indiferent de situație, măsura comună este reținerea certificatului de înmatriculare, ceea ce blochează imediat utilizarea mașinii. Șoferul nu mai poate circula până când nu face dovada că a rezolvat problema, fie prin efectuarea ITP-ului, fie prin încheierea unei polițe RCA.

Spre deosebire de RCA, asigurarea CASCO nu este obligatorie prin lege, însă poate oferi protecție suplimentară în situații în care RCA nu acoperă daunele proprii.

CASCO este o poliță facultativă care acoperă, în general, daunele produse propriului vehicul, inclusiv în cazuri în care șoferul este vinovat. De asemenea, poate include protecție pentru furt, vandalism sau fenomene naturale.

În practică, această asigurare este frecvent solicitată de bănci sau companii de leasing pentru vehiculele achiziționate prin credit. Pentru mașinile cu valoare ridicată, CASCO poate reprezenta o plasă de siguranță importantă, în contextul în care costurile de reparație pot fi semnificative.

În schimb, pentru autoturismele mai vechi, mulți șoferi aleg să renunțe la această poliță, considerând că prețul nu mai justifică valoarea mașinii. Chiar și în aceste cazuri, obligația privind RCA rămâne valabilă, iar lipsa acesteia continuă să atragă sancțiuni imediate.