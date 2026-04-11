Taxe și costuri pentru înmatricularea auto în 2026. Ce trebuie să plătească proprietarii de mașini în România

Înregistrarea unui autoturism în România nu mai implică taxe directe ridicate către stat, însă suma finală pe care o achită un șofer este influențată de mai multe cheltuieli obligatorii. De la asigurarea auto și inspecțiile tehnice până la procedurile suplimentare pentru vehiculele din import, costul total poate depăși cu ușurință 1.000 de lei și, în anumite situații, se apropie de 3.000 de lei.

La nivel oficial, înmatricularea presupune câteva plăți standard, care au rămas relativ stabile în ultimii ani. Certificatul de înmatriculare are un cost de aproximativ 49 de lei, iar plăcuțele pot ajunge între 26 și 60 de lei, în funcție de preferințele proprietarului. În cazul în care este necesară o autorizație provizorie, aceasta mai adaugă în jur de 13 lei.

Deși aceste sume pot sugera un proces accesibil, ele reprezintă doar o parte din totalul pe care îl suportă, în realitate, proprietarii de mașini.

Polița de răspundere civilă auto este elementul care influențează decisiv costul total. Valoarea acesteia diferă în funcție de mai mulți factori, precum vârsta șoferului, istoricul de daune sau caracteristicile autoturismului.

În mod obișnuit, un RCA poate porni de la circa 500 de lei anual, însă în multe cazuri depășește 1.000 sau chiar 2.000 de lei. Pentru șoferii tineri sau pentru cei considerați cu risc ridicat, suma poate fi semnificativ mai mare. Această poliță este obligatorie și reprezintă cea mai consistentă componentă a bugetului necesar pentru înmatriculare.

Un alt pas esențial este inspecția tehnică periodică (ITP), care trebuie să fie valabilă la momentul înregistrării mașinii. Dacă aceasta lipsește sau este expirată, proprietarul trebuie să achite între 150 și 250 de lei pentru efectuarea verificării.

Pentru autoturismele aduse din străinătate, procedura devine mai complexă. Verificările realizate de Registrul Auto Român includ identificarea vehiculului, verificarea conformității și emiterea cărții de identitate. Costurile pot varia între 100 și 500 de lei, în funcție de tipul mașinii și complexitatea verificărilor.

Pentru mulți șoferi, aceste etape implică nu doar bani, ci și timp și birocrație suplimentară.

În funcție de situația fiecărui vehicul, cheltuielile pentru înmatriculare pot arăta astfel:

taxe administrative (certificat + plăcuțe): aproximativ 100 lei

autorizație provizorie: aproximativ 13 lei

RCA: între 500 și peste 2.000 lei

ITP: între 150 și 250 lei

RAR (dacă este cazul): între 100 și 500 lei

În majoritatea cazurilor, suma totală depășește 1.000 de lei, iar în situații mai complexe poate ajunge aproape de 3.000 de lei.

Autoturismele aduse din alte state, inclusiv din Uniunea Europeană, presupun pași în plus. Pe lângă verificările tehnice obligatorii, pot apărea costuri pentru traducerea documentelor, taxe administrative adiționale sau eventuale reparații necesare pentru conformitate.

În aceste situații, bugetul total crește cu câteva sute de lei, iar procesul durează mai mult.

Pe lângă taxele evidente, există și cheltuieli indirecte care pot influența suma totală. Drumurile repetate la instituții, serviciile de intermediere, copiile de documente sau micile reparații necesare pentru a trece inspecțiile pot adăuga costuri suplimentare.

În plus, alegerea unor plăcuțe preferențiale sau a unor servicii rapide poate ridica valoarea finală fără ca acest lucru să fie evident de la început.

Față de anii anteriori, șoferii nu mai sunt obligați să plătească taxa auto sau timbrul de mediu, care în trecut putea ajunge la valori de ordinul miilor de euro. Eliminarea acestei obligații a redus semnificativ presiunea financiară, însă nu a eliminat complet costurile asociate înmatriculării.

În concluzie, deși taxele oficiale sunt reduse în 2026, cheltuielile reale rămân consistente. Costul final este determinat în principal de RCA, verificările tehnice și particularitățile fiecărui autoturism, iar pentru majoritatea șoferilor depășește pragul de 1.000 de lei.